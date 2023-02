Avis public - Appel de candidatures : Conseil consultatif du ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'évaluation d'impact





OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada invite les personnes intéressées à devenir membres du Conseil consultatif du ministre sur l'évaluation d'impact (le Conseil) à présenter leur candidature.

Le Conseil fournit des conseils indépendants et objectifs au ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur les questions liées à la mise en oeuvre des évaluations d'impact ainsi que des évaluations régionales et stratégiques, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Le Conseil compte sept à douze membres ayant une expérience et des antécédents variés afin de garantir des points de vue généraux et inclusifs qui reflètent les perspectives régionales et la diversité des expériences.

Les peuples autochtones, le public et les représentants de l'industrie, du milieu universitaire, d'organisations non gouvernementales et du gouvernement (à l'exception des employés actuels de la fonction publique fédérale) sont encouragés à poser leur candidature.

Pour des renseignements concernant les qualifications et le processus, veuillez consulter l'appel de candidatures. Vous devez faire parvenir votre candidature d'ici le 11 avril 2023.

