Les LNC lancent l'appel annuel à propositions pour leur programme conjoint de recherche en santé

CHALK RIVER, Ontario, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), l'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, sont fiers de présenter un nouvel appel à propositions pour la deuxième ronde de leur Initiative de recherche nucléaire canadienne ? Programme de santé (IRNC-S). Lancé en 2021, le programme IRNC-S a été établi dans le but d'accélérer le développement de produits radiopharmaceutiques ciblés pour les Canadiens grâce à des projets de recherche conjoints, en donnant accès aux laboratoires et aux installations de recherche de classe mondiale sur le campus de Chalk River Laboratories.



Par le biais du programme IRNC-S, les participants peuvent optimiser leurs ressources, partager des connaissances techniques et avoir accès à l'expertise des LNC et à leurs installations uniques pour faire progresser la commercialisation de leurs produits. Les LNC ont récemment annoncé le premier bénéficiaire du programme ICRN-S : l'organisme collaborera avec une entreprise pharmaceutique de pointe, Jubilant Radiopharma, sur le développement de produits radiopharmaceutiques novateurs.

« Les LNC sont incroyablement fiers d'annoncer la deuxième ronde du programme ICRN-S, conçu pour soutenir les entreprises pharmaceutiques et de sciences de la santé dans leurs efforts pour faire avancer la recherche sous-tendant le développement de leurs produits », a commenté le Dr Jeff Griffin, V.-P., Science et Technologie, des LNC. « La première ronde du programme a généré beaucoup d'intérêt de la part des entreprises qui poursuivent des recherches en matière de découverte radiopharmaceutique, de toxicologie et d'efficacité préclinique, et a même conduit à notre premier projet de collaboration avec Jubilant Radiopharma. Cette année, nous espérons maintenir cette dynamique et continuer de faire évoluer le programme afin de collaborer avec des organisations aux vues similaires qui pourraient tirer profit de nos services et de nos ressources uniques. »

Pour la deuxième ronde du programme, les propositions de recherche doivent porter sur des sujets comme les thérapies ciblées, la toxicologie et l'évaluation préclinique. Comme lors de la première ronde, une fois qu'un examen technique de chaque proposition a eu lieu, les LNC collaboreront avec le promoteur pour développer un plan définissant le champ d'application, le budget et les produits livrables du projet. Les LNC feront une dernière évaluation des plans de projet proposés avant la sélection et l'approbation finales des demandeurs. La date limite pour les soumissions est le 24 février 2023, et les projets seront sélectionnés au printemps 2023.

En tant que leader mondial des isotopes médicaux et de la recherche connexe pendant plus de 70 ans, les LNC ont été les premiers à utiliser la radiothérapie au cobalt 60 pour le traitement du cancer et ont été les principaux producteurs de molybdène 99, utilisé dans les procédures de diagnostic. Les LNC offrent des capacités diverses dans les domaines de la santé et de la dosimétrie, y compris des études précliniques sur les animaux, la production et le traitement d'isotopes, l'évaluation de médicaments in vitro, les thérapies radionucléidiques ciblées, des services de chimie analytique accrédités par l'ISO, des installations certifiées de Bonnes pratiques de laboratoire pour soutenir les études de Présentation de drogue nouvelle de recherche (PDNR)et des solutions de gestion des déchets. Les LNC visent aussi à s'établir comme centre international pour la recherche, le développement et l'approvisionnement en isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques nouvelle génération, y compris l'Actinium-225, un isotope extrêmement rare très prometteur, pour des nouvelles thérapies anticancéreuses de pointe.

« En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, nous savons que nos nombreuses installations et ressources sont tout à fait uniques dans notre pays et incroyablement précieuses pour une grande variété d'entreprises couvrant différents secteurs », a commenté George Baidoo, directeur technique, Santé et développement des affaires des LNC. « C'est pour cela que nous avons établi le programme ICRN-S, afin d'offrir à l'industrie pharmaceutique un meilleur accès à ces ressources, et faire progresser l'innovation par la collaboration et le partenariat. »

Pour en savoir plus sur les LNC et leurs programmes en sciences de la santé, veuillez visiter le site www.cnl.ca/health Pour plus d'informations sur la filière Santé ICRN, y compris les lignes directrices et les détails concernant les soumissions, veuillez visiter le site www.cnl.ca/cnri-health .

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

