La nouvelle édition du guide Mieux vivre avec notre enfant est maintenant disponible





QUÉBEC et MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Institut national de santé publique du Québec publie l'édition 2023 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, en version imprimée et en ligne.

La grossesse et l'arrivée d'un bébé amènent leur lot de joies et de questions. Quels sont les risques associés à la consommation de cannabis ou d'alcool durant la grossesse? Quand ai-je besoin de consulter un médecin pour mon enfant? Que faire en cas de fièvre chez le nouveau-né? Comment aménager un environnement sécuritaire pour l'enfant? Référence incontournable pour les familles québécoises depuis plus de 40 ans, le guide apporte des réponses et des conseils pratiques pour les parents.

Plus de 120?000 copies du guide seront distribuées aux familles qui attendent un bébé ou qui sont en processus d'adoption. La version Web est aussi très populaire, avec près de 5 millions de pages vues annuellement.

Édition 2023

Le guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans est actualisé chaque année afin de refléter l'évolution des pratiques et des connaissances scientifiques. Rédigé avec la collaboration de pédiatres, de médecins, d'infirmières, d'autres professionnels de la santé et de parents, il présente des informations claires, validées sur le plan scientifique et adaptées à la réalité québécoise.

Plusieurs changements ont été apportés à l'édition 2023.

Une mise à jour complète de la section Santé a été complétée après une révision s'étalant sur deux ans. La section inclut désormais davantage de conseils pratiques pour soutenir les parents lorsque leur enfant est malade ou nécessite des soins. On y retrouve également diverses recommandations pour l'aménagement d'un environnement sécuritaire pour l'enfant, ainsi qu'une mise à jour des informations concernant la transmission des infections.

L'information sur la COVID-19 a également été mise à jour afin de refléter les dernières connaissances.

Par ailleurs, les recommandations sur le traitement de divers problèmes en lien avec l'allaitement ont été révisées à la lumière des plus récentes lignes directrices.

L'édition 2023 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans est disponible en français et en anglais.

Pour consulter la version française : Mieux vivre avec notre enfant de la naissance à deux ans

Pour consulter la version anglaise: From Tiny Tot to Toddler

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 13:30 et diffusé par :