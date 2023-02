Six Canadiens sur 10 sont préoccupés par leur avenir financier et craignent d'investir, selon un sondage de la TD





56 % des répondants considèrent qu'il est important d'investir, mais 62 % trouvent que le marché est trop risqué pour le faire en ce moment.

TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Dans le contexte économique actuel d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt, où l'on évoque le risque de récession, il n'est pas étonnant que les Canadiens s'inquiètent de leur avenir financier.

Selon un sondage récent de la TD, près de six Canadiens sur 10 (56 %) affirment ressentir de l'inquiétude face à l'année à venir et ne pas avoir commencé à songer à leur future sécurité financière. Ces craintes ont aussi pesé sur leurs investissements :

62 % des répondants trouvent que le marché est trop risqué en ce moment pour y investir.

des répondants trouvent que le marché est trop risqué en ce moment pour y investir. 59 % des répondants ont déclaré n'avoir effectué aucun placement en 2022.

des répondants ont déclaré n'avoir effectué aucun placement en 2022. Toutefois, une majorité (56 %) de répondants conviennent que, peu importe ce qui se produit sur les marchés, il est important pour eux de cotiser à leurs placements.

« L'état de l'économie a intensifié les craintes des Canadiens concernant leurs finances et leurs placements, a affirmé Pat Giles, vice-président, Parcours Épargne et placements à la TD. Bon nombre d'entre eux ont de la difficulté à trouver un équilibre entre les priorités concurrentes en matière de dépenses et leurs objectifs financiers pourraient avoir changé en conséquence. C'est pourquoi il est plus important que jamais de chercher des conseils avisés pour vous aider en ces temps de turbulences économiques. »

Connaissez vos options

À l'approche de la période des impôts et compte tenu des 34 % des répondants au sondage affirmant qu'ils n'ont pas confiance en leur compréhension de l'impôt sur le revenu et de l'incidence de leurs placements sur leur déclaration de revenus, un conseiller TD peut aider les Canadiens à comprendre les diverses options d'épargne à leur disposition, notamment les CELI et les REER.

Un REER est un compte de placement à l'abri de l'impôt qui permet aux investisseurs de faire fructifier leur épargne en vue de leur retraite. Cotiser à votre REER avant la date limite peut aider à réduire votre revenu imposable, et pourrait vous permettre de réduire vos impôts ou d'obtenir un remboursement.

Un CELI est quant à lui un compte de placement dans lequel les intérêts accumulés sur le montant investi ne sont pas imposables, tout comme les sommes qui sont retirées.

Pour chacun de ces comptes, il est possible d'établir des cotisations automatiques ou un plan d'achat préautorisé de façon à atténuer les tracas liés à la gestion manuelle des placements.

Réduction du risque de placement en période de volatilité des marchés

Près de la moitié (47 %) des Canadiens n'ont pas confiance en leur compréhension des fonds communs de placement et des CPG, qui peuvent aussi être des instruments d'épargne utiles proposés par les banques et d'autres institutions financières.

Les CPG offrent un taux de rendement garanti pour une période déterminée, ce qui signifie qu'ils peuvent représenter une option intéressante et moins risquée pour certains investisseurs.

Un fonds commun de placement est un instrument qui met en commun l'argent d'investisseurs individuels et l'utilise pour acheter des titres tels que des actions, des obligations ou d'autres fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont gérés par des gestionnaires de fonds qui répartissent les actifs du fonds et tentent de générer des revenus pour les investisseurs. Il peut s'agir d'une excellente façon de diversifier vos placements à faible coût selon différents niveaux de risque, ce qui en fait une option flexible pour différents types d'investisseurs.

En plus d'offrir des conseils sur différentes options d'épargne, les conseillers TD peuvent aider les Canadiens à établir ou à revoir leurs objectifs financiers compte tenu des turbulences économiques. Ces conseillers peuvent notamment aider les clients à mettre de l'ordre dans leurs finances, à bâtir leur épargne et à rester concentrés sur l'ensemble de leur situation.

« Qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, pour un objectif à court terme ou en prévision de temps difficiles, il n'y a pas d'approche universelle en matière de placements et d'épargne, a déclaré Pat Giles. Et c'est là que les conseils personnalisés peuvent être utiles. Un conseiller TD peut vous aider à définir le plan le mieux adapté à vos besoins. Même en période d'incertitude économique, il importe d'accorder la priorité à votre avenir financier. Il n'y a pas de montant trop petit lorsqu'il s'agit de commencer à épargner ou à investir. »

Voici diverses ressources que la TD offre à ses clients pour les aider à parler souvent et sans détour de leurs finances et de leurs objectifs de placement :

Le centre de ressources Conseils TD Prêts pour vous vous offre des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements.

vous offre des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements. Près de 8 000 banquiers de la TD sont à votre disposition partout au pays pour vous offrir des conseils financiers personnalisés et vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

partout au pays pour vous offrir des conseils financiers personnalisés et vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Parlons Argent est une excellente source d'information sur l'investissement dans un marché volatil, l'établissement d'objectifs et la manière de trouver les instruments d'épargne qui vous conviennent.

À propos du sondage de la TD

Les résultats sont fondés sur un sondage Ipsos réalisé entre le 8 et le 16 décembre 2022 pour le compte de TD Canada Trust. Un échantillon de 2 001 Canadiens âgés de 18 ans ou plus a répondu à ce sondage en ligne.

