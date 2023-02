Partenaire officiel de l'ExpoHabitation, l'AQMAT dévoile les dix produits innovants de l'année en quincaillerie





MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À l'ExpoHabitation de Montréal, qui se tient du 9 au 12 février au Stade olympique de Montréal, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) présente le Pavillon des innovations 2023 ainsi que des capsules d'initiation pour inciter le public à faire carrière dans son secteur d'activité.

Dix articles de quincaillerie et matériaux de construction innovants sont dévoilés publiquement au salon. Les visiteurs seront invités à voter pour leur coup de coeur. Le produit de l'année sera révélé au Gala Reconnaissance organisé le 11 novembre 2023 par l'association.

« La recherche et développement n'est hélas pas très tendance, le public cherchant avant tout des bas prix », déplore Richard Darveau, président de l'AQMAT. C'est pourquoi, pour une douzième année d'affilée, l'AQMAT a initié le Concours INNOVATION. « Il faut soutenir les manufacturiers qui font l'effort de concevoir et de fabriquer ici des produits qui apportent réellement de nouvelles solutions sur le marché de la construction résidentielle », martèle le porte-parole de l'association.

L'occasion est également donnée à l'AQMAT d'inviter les passionnés de réno, de jardinage et de déco à considérer un emploi en quincaillerie. Six vidéos d'initiation débouchant sur un quiz donneront l'occasion à ceux et celles qui ont de l'appétit pour travailler en quincaillerie de voir leur profil promu auprès de l'ensemble des 1000 entreprises membres de l'AQMAT.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme partenaire officiel de l'ExpoHabitation », déclare pour sa part Crystelle Cormier, cheffe de la direction de l'AQMAT. « Ce rendez-vous va nous permettre de promouvoir auprès des propriétaires résidentiels et des entrepreneurs en construction la qualité des produits offerts par nos manufacturiers membres en plus de positionner les quincailleries et centres de rénovation, lesquels ont le vent dans les voiles depuis la pandémie, comme de bons employeurs et en croissance. »

Les dix produits INNOVATION 2023

Pavage Hybride d'ARDOBEC Evolve Stone distribué par Produits de bâtiment Taiga MicroBéton de Finitec Raclette courbée en mousse avec grattoir de Garant Barrière anti-radon d'Owens Corning La pierre Suretouch de Permacon Surface Net+ de SICO Les panneaux isolants structuraux de Prestige Panel Sanicubic1 de Saniflo Sika HPB de SIKA

La description détaillée des dix produits est disponible ici : https://www.aqmat.org/les-dix-produits-innovation-2023-sont/

À propos de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction

Créée en juin 1940, l'AQMAT a pour mandat d'informer, de défendre, de former, d'animer et d'accompagner une communauté d'affaires maintenant constituée de plus de 1000 marchands, distributeurs et fabricants d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction. Sa mission est de parler, mais aussi d'agir comme son chef de file. Les valeurs suivantes guident son action quotidienne et positionne l'organisme sans but lucratif comme un acteur indispensable pour toutes et chacune de ses entreprises membres : avant-gardisme, courage, démocratie, équité et lucidité.

