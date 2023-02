MSCI ESG Research lance un outil permettant aux entreprises d'analyser leur stratégie de durabilité à l'aune de leurs pairs





MSCI Inc. (NYSE : MSCI), fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui le lancement de MSCI Corporate Sustainability Insights ? une solution conçue pour approfondir la compréhension par les dirigeants de la durabilité des entreprises en matière de défis et d'opportunités ESG et climatiques auxquels leurs entreprises sont confrontées.

MSCI Corporate Sustainability Insights donne aux dirigeants d'entreprises suivies par MSCI ESG Research la capacité de mesurer et de comparer leurs données ESG et climatiques par rapport à leurs pairs, tout en identifiant les lacunes potentielles en matière de divulgation sous la forme de tableaux, de graphiques et de cartes intuitifs.

Les caractéristiques de MSCI Corporate Sustainability Insights, gérées par MSCI ESG Research LLC, sont conçues pour donner aux entreprises :

des informations rationalisées pour soutenir la planification stratégique et stimuler l'engagement des investisseurs grâce à de nouvelles visualisations des données sur les risques et les performances de MSCI ESG Research, y compris les évaluations ESG d'une entreprise, les controverses ESG et les profils d'alignement net aux Objectifs de développement durable ;

des points de vue sur leur exposition aux risques et leur alignement avec les objectifs mondiaux en matière de température grâce aux solutions Climate Value-at-Risk et Implied Temperature Rise de MSCI ESG Research ;

une aide pour identifier leurs lacunes potentielles en matière de divulgation des engagements liés au carbone grâce à l'outil MSCI Target Explorer ; et

des points de vue sur les risques et les opportunités liés au climat par rapport aux pairs sectoriels, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD).

MSCI ESG Research mesure et modélise la performance ESG des entreprises depuis plus de 40 ans grâce à une vaste collecte de données publiées et à un engagement direct avec les entreprises. L'importance croissante de l'ESG pour les investisseurs et les entreprises au cours des dernières années, ainsi que le niveau plus élevé des exigences réglementaires en matière de rapports, ont conduit à une plus grande divulgation et diffusion des données des entreprises elles-mêmes à MSCI ESG Research. En 2022, 3 989 entreprises (43 %) du MSCI ACWI Investible Market Index ont interagi directement avec MSCI ESG Researchi.

Alors que les régulateurs ont commencé à imposer des règles alignées sur le TCFD, de plus en plus d'entreprises prennent également des engagements zéro émission nette. En mars 2022, 1 330 des plus de 2 900 constituants de l'indice MSCI ACWI avaient fixé des objectifs de réduction des émissionsii.

Les entreprises augmentent également leurs divulgations de données climatiques en étroite collaboration avec les investisseurs institutionnels qui s'orientent vers le zéro net et d'autres objectifs ESG et d'investissement climatique. Le nombre de points de données liés au changement climatique que les entreprises ont soumis à MSCI ESG Research est passé de 9 914 à 14 648 entre 2021 et 2022iii.

Beth Byington, responsable mondiale des solutions ESG et climatiques d'entreprise chez MSCI, déclare : « Les besoins ESG et climatiques des entreprises ont considérablement évolué au fur et à mesure que de nouvelles exigences en matière de reporting de la part des régulateurs et des investisseurs institutionnels ont émergé ces dernières années. Il est maintenant plus important que jamais que les sociétés cotées parlent un langage commun avec ces audiences sur les opportunités financières et les risques associés à des sujets tels que le changement climatique. MSCI Corporate Sustainability Insights a été créé pour aider les dirigeants d'entreprise, tels que les responsables de la durabilité, à acquérir davantage de transparence dans leur profil ESG et climatique. Nous espérons que ces informations plus approfondies leur permettront de prendre des mesures rapides et décisives pour atteindre leurs objectifs uniques en matière de durabilité. »

i Source : MSCI ESG Research LLC, au 31 décembre 2022. Le taux d'interaction est le pourcentage des entreprises de l'indice MSCI concerné qui ont pris contact au cours d'une année donnée. MSCI ne publie pas d'enquêtes ni de questionnaires. ii Données sur les entreprises de l'indice MSCI ACWI, au mois de mars 2022. Lorsque les dates d'annonce des objectifs n'ont pas été divulguées, nous avons supposé que les objectifs avaient été fixés en 2021. Source : MSCI ESG Research LLC, publié dans « As TCFD Comes of Age, Regulators Take a Varied Approach » MSCI.com, 21 avril 2022. iii Source : MSCI ESG Research LLC, au 31 décembre 2022.

