QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Fraude et concurrence : prévenir les risques est le titre d'une toute nouvelle formation offerte entièrement en ligne par le Centre de formation continue et sur mesure de l'Université TÉLUQ.

Cette formation est sous la responsabilité du professeur Benjamin Lehaire, de l'École des sciences de l'administration, a pour objectif d'informer les gens d'affaires sur les enjeux liés à la concurrence au Québec. Elle permet ainsi d'accroître la conformité à la Loi sur la concurrence et de réduire le risque que des infractions criminelles soient commises par les organisations. Son admissibilité a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire.

Aux dires du professeur Lehaire, « à la fin de cette formation, les participants seront en mesure de reconnaître que la libre concurrence est souhaitable dans notre économie, de dénoncer une pratique anticoncurrentielle au Bureau de la concurrence, de détecter les comportements à risque, de reconnaître les règles de participation à une infraction selon l'article 21 du Code criminel et de prévenir les comportements contraires à une saine concurrence ».

« Fraude et concurrence s'adresse à la fois aux juristes, au personnel professionnel du droit et de la comptabilité, au personnel professionnel ou gestionnaire exerçant des fonctions stratégiques au sein d'une organisation, aux directions générales municipales, aux employés de la fonction publique, aux ingénieurs, aux membres des chambres de commerce, ainsi qu'aux entrepreneurs », a pour sa part mentionné Marie-Josée Patoine, directrice du Centre de formation continue et sur mesure de l'Université TÉLUQ.

Le Centre de formation continue et sur mesure

Le Centre de formation continue et sur mesure de l'Université TÉLUQ permet à des professionnels de progresser dans leur carrière en leur offrant des formations pertinentes, de qualité et en ligne. Celles-ci s'appuient sur les besoins actuels de la société, d'ordres professionnels et des organisations, de leurs employés et partenaires.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

