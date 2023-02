Suspension de la négociation par l'OCRCVM - PREV

Le Canoe EIT Income Fund (le « Fonds ») [Bourse de Toronto : EIT.UN] annonce une distribution mensuelle de 0,10 $ par part en février 2023. De plus, le Fonds annonce une distribution trimestrielle sur les parts privilégiées. Les porteurs de parts...

Le studio québécois d'effets visuels, de post-production et d'animation REAL by FAKE (RBF) ouvrira un studio à Mexico. Il s'agira de son troisième studio après ceux de Montréal (1996) et de Los Angeles (2016). Cette nouvelle a été annoncée...