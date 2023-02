AVIS AU PUBLIC - Fermeture de la traverse des Chaudières aux automobilistes





GATINEAU, QC, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que la traverse des Chaudières sera fermée aux automobilistes afin d'exécuter des travaux dans le cadre du projet de réhabilitation du pont Union et d'élargissement du pont-jetée de Hull. La fermeture aura lieu durant la période suivante :

du lundi 13 février, à 5 h, au vendredi 31 mars, à 20 h

Afin de profiter de la disponibilité accrue de la main-d'oeuvre pendant les mois d'hiver, SPAC a décidé de procéder à 1 fermeture complète continue pour terminer les travaux de bétonnage requis visant le tablier du pont. Ainsi, de multiples fermetures à court terme seront évitées et les impacts à long terme sur le public seront minimisés.

Nous sommes déterminés à rouvrir la voie en direction nord de la traverse des Chaudières d'ici le 1er avril. La voie en direction sud restera fermée à la circulation automobile jusqu'à ce que le projet de réhabilitation du pont Union et d'élargissement du pont-jetée de Hull soit terminé.

Pendant cette période, les piétons pourront toujours traverser la zone de construction. Les cyclistes devront descendre de leur vélo et marcher pour traverser cette zone.

Les usagers peuvent se tenir informés des fermetures et des travaux effectués sur les ponts en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

