Xsolla lance une solution de cloud gaming pour aider les développeurs à toucher un public mondial de joueurs en ligne plus vaste

Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, annonce l'arrivée d'une nouvelle solution pour aider les développeurs à toucher un public plus large à l'international en reliant davantage de joueurs via le cloud et en proposant un nouveau modèle de paiement à l'utilisation (pay-as-you-go). Réaffirmant sa confiance en l'avenir des technologies cloud, Xsolla lance sa solution de cloud gaming pour aider les développeurs à agréger plusieurs technologies et fournisseurs de streaming en moins d'étapes et en moins de temps afin de raccourcir les délais de commercialisation pour ses partenaires.

L'industrie des jeux vidéo s'est développée ces dernières années, de même que les technologies cloud soutenant les entreprises dans leur fonctionnement. Xsolla planifie d'intégrer ces outils prêts à l'emploi auprès de fournisseurs locaux et de tirer parti de son infrastructure mondiale afin de contribuer à la création d'expériences en ligne à l'identité marquée qui permettent aux joueurs d'utiliser n'importe quel appareil. Xsolla est convaincu qu'en amenant davantage de jeux sur le cloud, les coûts d'intégration et les délais de lancement des jeux vont continuer à diminuer.

« Chez Xsolla, nous sommes ravis des opportunités ouvertes par le cloud gaming. Notre vision est de diffuser les jeux plus largement et de toucher davantage de joueurs en les rendant accessibles à tous, à tout moment et depuis n'importe où via le cloud », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Nous nous engageons à soutenir les développeurs. Ces derniers seront en mesure d'atteindre plus facilement leur public grâce à nos solutions, qui associent la technologie de streaming qui sous-tend leurs jeux et la possibilité de créer des expériences en ligne immersives à l'identité marquée pour les joueurs partout dans le monde. »

Avec le lancement de sa solution de cloud gaming, Xsolla contribuera également à une meilleure disponibilité des jeux cloud pour les joueurs du monde entier et leur offrira la possibilité d'un paiement à l'utilisation. Les joueurs pourront désormais faire l'expérience de jeux en ligne auxquels ils n'avaient jusqu'ici pas accès dans leur région, et payer uniquement au temps passé à y jouer. Les développeurs collecteront des informations essentielles sur le comportement des utilisateurs et sur les revenus projetés, précieuses pour concevoir d'autres jeux et proposer des mises à jour à leurs joueurs. Avec l'expérience cloud, tout le monde pourra jouer et gagner.

Xsolla fait évoluer l'expérience de cloud gaming proposée par l'industrie des jeux vidéo de façon à améliorer de façon significative l'expérience des développeurs et des joueurs, où qu'ils se trouvent. Une démonstration de cette solution sera présentée aux développeurs à l'occasion de la Game Developers Conference de 2023, qui se tiendra à San Francisco du 21 au 24 mars. Pour rejoindre Xsolla sans plus attendre dans le futur du cloud gaming à l'échelle planétaire, visitez le site : https://xsolla.pro/rw14cg

À propos de Xsolla

Xsolla est une société de commerce de jeux vidéo internationale qui propose un riche éventail d'outils et de services performants conçus tout spécialement pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs de jeux et d'éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur ainsi que dans de nombreuses autres villes du globe, Xsolla soutient des jeux de premier plan tels que Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo et bien d'autres.

