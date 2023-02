Le BSIF au rang des meilleurs employeurs de 2023 dans la région de la capitale nationale





OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a été de nouveau désigné comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale (en anglais seulement).

Cette mention spéciale est décernée aux employeurs de la grande région d'Ottawa-Gatineau qui se sont démarqués dans leur secteur en offrant un milieu de travail exceptionnel.

Le BSIF reçoit cet honneur pour la troisième année consécutive. Ce concours annuel est organisé par l'équipe de rédaction du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada.

Le BSIF compte plus de 1?000 professionnels passionnés au Canada. Si cette distinction vise la région de la capitale nationale, elle souligne le travail et le dévouement de tout le personnel du BSIF dans ses bureaux partout au pays. C'est grâce aux membres de son personnel, peu importe leur lieu de travail, que le BSIF est un endroit où il fait bon travailler.

Au moyen de son plan directeur, le BSIF mène un projet de transformation afin de s'adapter à un environnement de risque plus volatile et interrelié qu'auparavant, tout en continuant de maintenir la confiance des Canadiens dans le système financier.

L'un des principaux objectifs de la transformation consiste à instaurer une culture grâce à laquelle nos collègues peuvent donner sans crainte le meilleur d'eux-mêmes au travail chaque jour.

Comme nous nous efforçons de créer un milieu de travail diversifié, dynamique, respectueux et intéressant, c'est avec enthousiasme et fierté que nous recevons, encore une fois, cette marque de reconnaissance.

« Je suis fier que le BSIF compte parmi les employeurs de choix dans la région de la capitale nationale. Cette mention souligne les efforts déployés par nos collègues qui continuent de faire du BSIF un milieu de travail remarquable. »

- Peter Routledge, surintendant

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et environ 1?200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables. Il comprend également le Bureau de l'actuaire en chef, une unité indépendante qui fournit une gamme de services d'évaluation et de consultation actuarielles au gouvernement fédéral.

