La marque de cloueurs pneumatiques préférées des professionnels, Metabo-HPT Canada est fière de présenter le système d'outils électriques MultiVolt sans fil, où la polyvalence est la clé.





Metabo HPT, la marque de cloueurs pneumatiques préférée des professionnels, est fière de présenter l'extension du système MultiVolt qui offre enfin aux utilisateurs la polyvalence supplémentaire qu'ils recherchent dans les outils sans fil ! Choisissez des outils et des cloueurs sans fil 18 V pour les applications professionnelles quotidiennes avec une batterie 18 V légère OU doublez la durée d'utilisation et prolongez-la avec la batterie MultiVolt 18 V/36 V universellement compatible. Profitez d'une puissance maximale avec les outils sans fil et les cloueuses 36 V de Metabo HPT. La batterie MultiVolt ou l'adaptateur secteur unique (ET36A) vous permettent de travailler toute la journée avec des outils 36 V et d'économiser la batterie, pour une polyvalence encore plus grande. Quelle que soit la voie que l'utilisateur souhaite emprunter, Metabo HPT est là avec un système simple qui réunit les outils 18V et 36V avec la batterie MultiVolt puissante et durable qui alimente tout ce qui est sans fil. Il bénéficie de la garantie à vie de Metabo HPT sur le corps de l'outil Lithium-Ion* et de la garantie de 2 ans sur la batterie Lithium-Ion.

Notre système MultiVolt est disponible dans tout le pays chez Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et certains revendeurs indépendants. Vous trouverez également en ligne d'autres options d'outils spécialisés, notamment un coupeur/cintreur de barres d'armature, la première toupie sans fil de l'industrie, la seule cloueuse de connecteurs métalliques et cloueuses duplex 36 V de l'industrie, une scie à ruban à coupe profonde, une scie sur table de chantier sans fil de 10 po et bien plus encore pour les utilisateurs professionnels.

« C'est incroyable de voir l'évolution de notre système MultiVolt qui apporte des innovations qui comptent vraiment pour les professionnels sur les chantiers », a déclaré Joe Leffler, PDG de Metabo HPT. « Avec cette gamme complète d'outils sans fil et d'autres outils polyvalents à venir, ne vous attendez à rien d'autre qu'à une innovation incroyable avec la durabilité au coeur de ce système unique qui offre aux utilisateurs de multiples façons D'ALLER de l'avant ».

Du 7 au 21 février 2023, les Canadiens peuvent participer au concours de t-shirts super doux GO Team Green de Metabo HPT. Il suffit de vous rendre dans votre Lowe's ou Réno-Dépôt local, de trouver le présentoir d'outils sans fil Metabo HPT, de prendre un Autoportrait devant le présentoir. Si vous utilisez Instagram, publiez l'Autoportrait sur votre page (la page doit être réglée sur PUBLIC pour que nous puissions vous trouver), utilisez #GOmetaboHPT et marquez @metabohpt_canada. Ou sur Facebook : postez l'Autoportrait dans la section des commentaires de l'article sur le concours de t-shirts Metabo HPT Canada. C'est parti ! Un représentant de Metabo HPT Canada vous contactera sur les médias sociaux pour vous donner des renseignements sur la taille et l'expédition**. Offre valable au Canada seulement, jusqu'à épuisement des stocks.

*Certaines exceptions s'appliquent

**Politique de confidentialité Veuillez prévoir un délai de traitement de 8 à 10 semaines.

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 10:10 et diffusé par :