Festivals et événements : saison automne-hiver 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 320 000 $ aux Productions Recto-Verso Québec pour le Mois Multi





QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 321 190 $ aux Productions Recto-Verso Québec qui organisent le Mois Multi se déroulant jusqu'au 26 février. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en fait l'annonce aujourd'hui.

Le Mois Multi diffuse et fait la promotion des arts multidisciplinaires et numériques. Sur le thème Monstres, martyrs et cieux, cette 24e édition met de l'avant des oeuvres novatrices et audacieuses, des spectacles interactifs, des performances, des installations numériques ainsi qu'un parcours immersif.

Cette année marque le retour du Volet Pro qui propose aux professionnels et professionnelles, aux artistes et aux partenaires du milieu des arts numériques des discussions, des tables rondes et des conférences pour faire une place aux enjeux actuels du milieu artistique.

Citations

«?Les Productions Recto-Verso viennent pimenter le mois de février avec un événement qui met de l'avant des oeuvres imaginées par des artistes audacieux d'ici et d'une dizaine de pays. Je tiens à souligner que le Mois Multi donnera aux visiteuses et visiteurs l'occasion de découvrir des créations novatrices qui sauront émerveiller et faire réfléchir autant le public jeunesse que le public adulte, grâce, notamment, au volet jeux interactifs et aux environnements immersifs. Je vous invite chaleureusement à participer aux nombreuses activités proposées, toutes originales et uniques.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« À titre de ministre de la région de la Capitale-Nationale, je me réjouis de l'aide apportée par le gouvernement du Québec au Mois Multi qui met de l'avant des oeuvres de qualité remarquable se retrouvant un peu partout dans la ville. Cette manifestation culturelle d'envergure à Québec est un rendez-vous incontournable et j'invite les gens de Québec à venir y participer en grand nombre. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Fait saillant

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement 262 950 $ provenant du programme de Soutien à la mission, plus précisément des volets Organismes de création et de production et Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également bénéficié d'une bonification ponctuelle totale de 58 840 $, s'étalant sur 2 exercices financiers (2022-2023 et 2023-2024) et accordée dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications

Médias sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn

Suivez le Ministère dans les médias sociaux Twitter, Facebook @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 10:00 et diffusé par :