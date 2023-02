La Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, Paperplane Therapeutics et TELUS misent sur la réalité virtuelle pour calmer l'anxiété en milieu hospitalier





ALMA, Québec, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma donne aujourd'hui le coup d'envoi à un nouveau projet de réalité virtuelle à l'Hôpital d'Alma pour la gestion de l'anxiété. Atmosphère féérique en pleine forêt ou plage paradisiaque : les patients sont plongés dans un univers apaisant avec des exercices de respiration profonde, entraînant de meilleures réactions aux traitements médicaux et de santé mentale ainsi qu'une diminution de la prescription de médicaments contre l'anxiété.



Le projet est le résultat d'une collaboration avec Paperplane Therapeutics, une entreprise québécoise qui conçoit des thérapies en réalité virtuelle, et TELUS qui fournit un soutien financier. Les casques immersifs mis à la disposition du département de psychiatrie de l'Hôpital d'Alma seront utilisés pour réduire le stress et l'anxiété avant un traitement médical. La technologie immersive pourra également avoir des utilisations plus larges, dont la gestion du stress chez le personnel soignant.

« On estime que le nombre de demandes de consultation en santé mentale a augmenté de 30 à 40 pour cent depuis le début de la pandémie. L'inflation et la pénurie de main-d'oeuvre sont également des facteurs qui ajoutent du stress sur les familles québécoises. Les besoins sont criants », souligne Jean Lamoureux, directeur général à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. « Notre Fondation met tout en oeuvre pour que notre région soit à l'avant-garde des soins en santé mentale, et grâce à l'innovation de Paperplane Therapeutics et TELUS, nous pourrons transformer la prestation des soins de santé et avoir un impact positif et significatif sur le mieux-être des patients en misant sur la technologie. »

Un monde immersif pour faciliter le travail du personnel soignant

Une recherche menée au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine a mis en évidence que 80 pour cent des patients qui avaient utilisé les outils de réalité virtuelle de Paperplane Therapeutics ont ressenti moins d'anxiété lors de leur procédure médicale. À l'hôpital d'Alma, les casques immersifs sont combinés à un appareil dernier cri récemment acquis pour le traitement de la dépression majeure par stimulation magnétique . Le projet pourrait également être déployé dans d'autres départements, notamment pour apaiser graduellement une phobie sociale ou pour la gestion de la douleur lors de traitements en oncologie.

« Les soins médicaux sont souvent synonymes de douleur et d'anxiété. Pour pallier ce problème, on utilise la médication, mais celle-ci génère des effets secondaires indésirables et peut induire de la dépendance dans certains cas. Les approches non pharmacologiques traditionnelles sont peu disponibles, car elles nécessitent du temps et du personnel spécialisé, deux ressources limitées dans le réseau », souligne le docteur Jean-Simon Fortin, cofondateur et président-directeur général de Paperplane Therapeutics. « La thérapie en réalité virtuelle que nous offrons transporte le patient dans un univers calme et apaisant où nous lui proposons des exercices de respiration profonde guidés par un senseur que nous ajoutons au casque de réalité virtuelle. Nous combinons ainsi deux approches non pharmacologiques efficaces pour réduire la douleur et l'anxiété, augmenter la satisfaction des patients et faciliter le travail des professionnels de la santé. »

« Quand on veut aider un patient qui vit de l'anxiété ou de la douleur, peu de méthodes existent. La plus utilisée, c'est la médication. Le problème, c'est qu'elle crée des effets secondaires et peut altérer le traitement », ajoute le docteur Luc Cossette, chef de service en psychiatrie. « Les casques de réalité virtuelle nous permettent de diminuer le niveau de stress du patient et également sa perception de la douleur, réduisant du même coup le nombre de prescriptions pour des médicaments antidouleurs et contre l'anxiété. C'est une autre belle acquisition technologique pour notre région et notre équipe médicale. »

« Ce projet-pilote, qui facilite la gestion de l'anxiété et de la douleur chez les patients grâce à l'intégration de la réalité virtuelle, témoigne bien du dynamisme de nos équipes et de leur volonté d'adopter des pratiques innovantes », souligne Marie-Ève Tremblay, directrice adjointe continuum adulte - santé mentale, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Il est porté par un engagement à offrir des soins de qualité, empreints de bienveillance, et qui font une différence concrète dans la guérison et le mieux-être des patients. »

Transformer la prestation des soins de santé avec la 5G et la réalité virtuelle

Paperplane Therapeutics et TELUS pourront continuer à faire évoluer les expériences thérapeutiques de réalité virtuelle pour créer des environnements encore plus immersifs avec lesquels les patients pourront interagir, et continueront à tester la technologie dans d'autres départements de santé, dont en oncologie, pour réduire la douleur et l'anxiété. La 5G poussera également plus loin l'innovation en connectant les premiers répondants aux urgentologues ou en permettant à un chirurgien de suivre une opération à distance, alors que chaque milliseconde compte. La 5G entraînera une révolution de la réalité virtuelle immersive grâce à des vitesses nettement plus rapides et une plus grande stabilité, et l'informatique en périphérie, ou edge computing, permettra d'offrir une qualité d'image plus fluide avec une grande réactivité bonifiant l'expérience des utilisateurs.

« Notre mission sociale est au centre de tout ce que nous faisons et ce projet est la preuve tangible que nous pouvons créer des changements positifs dans les collectivités en nous attaquant à certains des problèmes sociaux les plus pressants, affirme Nazim Benhadid, premier vice-président, Construction et exploitation de réseaux, à TELUS. Nous sommes inspirés et ravis de poursuivre notre collaboration avec la Fondation et Paperplane Therapeutics et de miser sur les technologies émergentes pour aider les Québécois à prendre en charge leur santé mentale. À mesure que la 5G continuera d'évoluer, l'expérience de connectivité améliorée qu'elle procure aidera nos systèmes de santé à renforcer leur résilience pour l'avenir tout en améliorant l'accès, l'efficacité et l'expérience globale des patients en matière de soins. »

