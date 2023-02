Front commun de l'industrie de la construction pour contrer la crise du secteur de l'habitation





MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires provinciales 2023-2024, l'Association de la construction du Québec (ACQ), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) et l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) font front commun et proposent au gouvernement du Québec des mesures concrètes pour faire face aux enjeux importants auxquels le secteur de l'habitation fait face depuis plusieurs années, notamment une grande pénurie de logements, une abordabilité à son pire niveau depuis des décennies, mais aussi une crise climatique. L'industrie de la construction et de l'immobilier allient leurs forces et leurs grandes expertises en proposant aujourd'hui des recommandations concrètes qui permettraient d'assurer une réponse structurelle à la crise du logement.

Pour un secteur et une industrie de l'habitation pérennes

Alors que les ménages québécois font face à la pire crise inflationniste depuis 40 ans, le Québec accuse un important déficit structurel d'habitations de tous types, responsable de la crise actuelle de disponibilité et d'abordabilité. L'APCHQ estime qu'il manque actuellement au moins 100 000 habitations au Québec afin de simplement rétablir l'équilibre des marchés. Même son de cloche du côté de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui affirme qu'il faudrait 620 000 unités supplémentaires d'ici 2030 pour retrouver le chemin de l'abordabilité.

Dans l'optique d'améliorer la situation de l'offre en matière d'habitation et ainsi établir une vision à long terme qui permettra de se sortir de cette crise de l'habitation, l'ACQ, l'APCHQ, la CORPIQ et l'IDU proposent au gouvernement d'obtenir un diagnostic précis de l'état actuel du secteur de l'habitation afin d'identifier l'ensemble des besoins et des enjeux. Un tel chantier permettra d'établir un plan sur plusieurs années quant aux cibles à réaliser en matière de mises en chantier résidentielles. Il est important de répondre rapidement aux besoins criants en matière d'habitation et d'établir une vision à long terme.

À l'occasion des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, notre front commun a mis de l'avant des solutions visant à faciliter l'accès à la propriété, à stimuler davantage la construction de logements partout au Québec et à revoir les nombreux mécanismes qui freinent les mises en chantier au Québec. De l'avis de tous, le gouvernement du Québec doit absolument bonifier son appui au secteur de la construction pour éviter que la crise en habitation s'accentue et laisse les personnes vulnérables dans une position difficile. Le prochain budget doit envoyer un signal à l'ensemble de l'industrie et concrétiser davantage le virage vert du secteur de l'habitation, notamment en ce qui concerne la rénovation et l'efficience énergétique.

Pour consulter l'ensemble des recommandations

