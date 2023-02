Les travailleurs se mobilisent sur la Colline parlementaire pour réclamer une action sur la polycrise





OTTAWA, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des centaines de travailleurs et de dirigeants syndicaux de tout le Canada se mobilisent aujourd'hui sur la Colline parlementaire pour tirer la sonnette d'alarme sur les problèmes croissants auxquels sont confrontés les travailleurs.



« Les travailleurs sont encore assaillis. La hausse des coûts des produits de première nécessité, l'inflation élevée et la stagnation des salaires mettent les familles à rude épreuve », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC).

En même temps, les services publics sont poussés à leurs limites et nos systèmes de soins sont en crise.

« Avec des urgences qui débordent et des temps d'attente pour les opérations chirurgicales qui atteignent des sommets, nos proches ne peuvent pas accéder aux soins dont ils ont besoin. Pendant ce temps, les droits des travailleurs sont attaqués par de riches PDG qui privilégient les profits au détriment du bien-être des travailleurs, et les collectivités sont toujours aux prises avec les effets du changement climatique », a ajouté Mme Bruske.

L'évènement mobilise la plus grande délégation de lobbying du CTC à ce jour. Les délégués rencontreront des députés, des ministres et des sénateurs au moment où le Premier ministre du Canada rencontrera les premiers ministres provinciaux pour discuter du financement des soins de santé.

« Les travailleurs sont les mieux placés pour discuter des problèmes auxquels nous sommes confrontés et des solutions. Les travailleurs du secteur des soins sont à bout de souffle, ils réclament des investissements significatifs dans le système de soins public afin de rendre la vie plus abordable et de mettre un terme aux soins de santé à but lucratif. L'accès aux soins de santé doit être fondé sur le besoin, et non sur la capacité de payer d'une personne, a déclaré Mme Bruske. Notre avenir dépend des investissements dans les soins, et nous avons besoin de ces investissements rapidement.?Ne pas investir dans les soins dès maintenant nuit à des vies, à des moyens de subsistance et à l'avenir du Canada, ce que nous ne pouvons nous permettre. »

Les travailleurs du secteur de l'énergie exhortent les décideurs à investir dans des emplois syndiqués et durables qui protègent leurs collectivités et l'environnement. Les syndicats du Canada demandent également aux parlementaires d'agir rapidement pour adopter des lois qui protègeront les droits des travailleurs. La loi anti-briseurs de grève promise garantira un processus de négociation plus équitable qui pourra aider les travailleurs syndiqués à réaliser des gains qui profiteront à tous les travailleurs, si la loi est suffisamment stricte.

Les membres de la délégation rencontrent également plusieurs sénateurs pour discuter du projet de loi C-228 qui, s'il est adopté, protègera les pensions durement gagnées des travailleurs en cas de faillite de l'employeur. Les syndicats réclament l'adoption rapide de ce projet de loi.

« Alors qu'ils rencontrent aujourd'hui des travailleurs de toutes les circonscriptions du pays, les parlementaires sont encouragés à se rappeler que les syndicats sont profondément enracinés dans toutes les collectivités et que les gains réalisés par les travailleurs syndiqués profitent à tous les travailleurs. Ces travailleurs sont le moteur de l'économie canadienne », a déclaré Mme Bruske.?

