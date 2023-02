MIR4 célèbre l'événement « Sweet Flutter of Love » !





Le blockbuster MMORPG MIR4 de Wemade a lancé l'événement « Sweet Flutter of Love » le 7 février.

Tout d'abord, l'« événement d'inscription Sweet 14-day » aura lieu jusqu'au 6 mars. Les utilisateurs peuvent obtenir la « Epic Divine Dragon's Enhancement Stone », la « Legendary Blue Dragon Statue » et d'autres récompenses en fonction du nombre de jours depuis l'enregistrement.

Le « Cupid Biyoho's Red Bean Jelly Exchange Shop » sera quant à lui ouvert jusqu'au 20 février. Les utilisateurs peuvent visiter le PNJ « [Cupidon] Biyoho » dans une grande ville pour échanger la « Red Bean Jelly » obtenue à la chasse avec 4 types de boîtes-cadeaux contenant divers objets tels que des « Summon Tickets », des « Enhancement Stones », etc.

MIR4 a lancé un nouveau raid, « Forgotten Arena », avec cette mise à jour. Dans « Forgotten Arena », les monstres apparaissant dans de nombreuses zones ainsi que le monstre boss « Warswine King » doivent être vaincus. Cinq personnages peuvent se regrouper pour participer au raid afin d'obtenir la « Legendary Darkened Enhancement Stone », la « Epic Divine Dragon's Enhancement Stone » et la « Legendary Blue Dragon Statue » comme récompenses pour avoir terminé le raid pour la première fois.

Un nouveau raid de boss « Heavenly Asura » a également été lancé. « Heavenly Asura » est le 11e nouveau boss et nécessite la coopération de 15 utilisateurs pour le vaincre. Ce boss exerce des pouvoirs plus puissants tels que la réduction de la Physical Defense et de la Spell Defense des utilisateurs pendant une durée déterminée et l'invocation de la Bell of Destruction et de la Bell of Restoration.

Un nouvel Epic Spirit « Redhorn Komet » a également été ajouté. Il s'agit d'un Earth Spirit qui augmente la Physical Attack de son propriétaire et augmente la puissance Antidemon et le Hunting EXP Boost lorsqu'il est utilisé.

Enfin, le 21 février, le Max. Level of Magic Square et Secret Peak dans Portal sera augmenté.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

