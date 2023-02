Nasuni dépasse 100 millions de dollars de recettes annuelles récurrentes et enregistre une croissance de 52 % du nombre de nouveaux clients





Le leader des services de données de fichiers élargit son conseil d'administration avec la nomination de Kim Perdikou, ancienne cadre chez Juniper Networks

BOSTON, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation , l'un des principaux fournisseurs de services de données de fichiers, a dévoilé des résultats records pour son année fiscale se terminant le 31 décembre 2022. La société a dépassé les 100 millions de dollars de recettes annuelles récurrentes et a enregistré une croissance de 52 % du nombre de nouveaux clients acquis en 2022 par rapport à 2021.

Malgré un environnement économique difficile depuis l'apparition de la pandémie en 2020, les recettes annuelles récurrentes de la plateforme Nasuni File Data Services ont augmenté de plus de 140 %. En 2022, le taux de recommandation net relationnel de Nasuni a augmenté pour la quatrième année consécutive et est désormais supérieur de 48 % à la moyenne du secteur des sociétés de logiciels. Les scores de satisfaction des clients et les taux bruts de rétention des clients sont tous deux restés les meilleurs de leur catégorie, à 98 % et 97,5 %, respectivement.

L'informatique d'entreprise continue de déplacer rapidement l'infrastructure de données vers le cloud, ce qui, avec la lourde menace des ransomwares et la nécessité de soutenir le travail hybride et à distance, a alimenté une forte demande pour la plateforme Nasuni File Data Services. En 2022, Nasuni a lancé Nasuni Ransomware Protection et Nasuni Access Anywhere sur le marché pour répondre à ces préoccupations des clients existants et nouveaux. Ces services ont été très bien accueillis.

« Nasuni a été l'un des meilleurs investissements que nous ayons jamais faits, car il a éliminé tout le stress lié à la possession de millions de fichiers dans 25 succursales, et à leur sauvegarde rapide et sûre, ainsi qu'à la possibilité de les restaurer rapidement et intégralement, a déclaré Bernd Gewehr, directeur de l'informatique chez Voessing. C'est la vraie force de Nasuni. »

Nasuni a également élargi son conseil d'administration avec la nomination de Kim Perdikou, ancienne cadre supérieure chez Juniper Networks. Chez Juniper, Mme Perdikou a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de directrice informatique, de directrice générale du groupe des produits d'infrastructure et de vice-présidente exécutive au bureau du PDG. Elle possède également de l'expérience dans les conseils d'administration de sociétés publiques et est actuellement membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises technologiques, dont Atsign et CyberArk. Elle siège également au conseil de surveillance d'Alter Domus, une société de services financiers pour les investissements alternatifs.

« Nasuni a connu une croissance impressionnante et, compte tenu des capacités avancées de gestion des données qu'elle offre aux clients tout en réduisant simultanément les coûts, je pense que cette croissance ne fait que commencer, a affirmé Mme Perdikou. L'infrastructure de données des entreprises se déplace rapidement vers le cloud, et Nasuni offre un moyen simple et rentable de le faire. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le conseil d'administration de Nasuni afin d'aider la société à se développer à l'échelle mondiale pour répondre à la demande croissante de ses solutions de services de données de fichiers. »

La société a également renforcé son équipe de direction en réponse à la demande croissante de la plateforme de services de données de fichiers Nasuni en nommant Pete Agresta au poste de directeur des revenus . Anciennement chez Pure Storage, où il a plus que doublé le chiffre d'affaires de l'équipe des ventes aux entreprises pour atteindre plus d'un milliard de dollars en seulement quatre ans, M. Agresta possède plus de 25 ans d'expérience de haut niveau et supervisera les ventes mondiales de Nasuni, les partenaires stratégiques et les programmes de distribution afin d'accélérer la croissance et de développer les activités mondiales de commercialisation.

Autres réalisations de la société en 2022 :

60 millions de dollars d'investissement en capital de croissance : dirigé par Sixth Street, ce dernier cycle de financement permet de poursuivre les investissements dans l'expansion des produits et du marché ;

: dirigé par Sixth Street, ce dernier cycle de financement permet de poursuivre les investissements dans l'expansion des produits et du marché ; Acquisition de Storage Made Easy : cette acquisition permet à Nasuni de fournir les meilleures expériences de travail à distance de sa catégorie pour les travailleurs à distance et hybrides ;

: cette acquisition permet à Nasuni de fournir les meilleures expériences de travail à distance de sa catégorie pour les travailleurs à distance et hybrides ; Acquisition de la technologie de mobilité des données de DBM Cloud Systems : Nasuni a acquis des capacités de mobilité des données pour fournir aux entreprises une migration des données fluide et un support multicloud amélioré ;

: Nasuni a acquis des capacités de mobilité des données pour fournir aux entreprises une migration des données fluide et un support multicloud amélioré ; Mise en place du service complémentaire Nasuni Ransomware Protection : permet une détection rapide des attaques en direct, réduisant le temps et les ressources nécessaires pour découvrir la source de la menace, couplé aux capacités de récupération rapide de Nasuni pour restaurer des millions de fichiers en quelques secondes ;

: permet une détection rapide des attaques en direct, réduisant le temps et les ressources nécessaires pour découvrir la source de la menace, couplé aux capacités de récupération rapide de Nasuni pour restaurer des millions de fichiers en quelques secondes ; Lancement de Nasuni Access Anywhere : fournit une solution sécurisée sans VPN qui permet un accès fiable aux fichiers depuis n'importe quel endroit, même dans les environnements à forte latence. Ce service permet également aux employés de partager en toute sécurité des fichiers et des dossiers avec des clients, des entrepreneurs et des partenaires partout dans le monde ;

: fournit une solution sécurisée sans VPN qui permet un accès fiable aux fichiers depuis n'importe quel endroit, même dans les environnements à forte latence. Ce service permet également aux employés de partager en toute sécurité des fichiers et des dossiers avec des clients, des entrepreneurs et des partenaires partout dans le monde ; Expansion mondiale : la menace persistante de ransomwares et la tendance au travail hybride ont stimulé une demande importante pour la plateforme de services de données de fichiers Nasuni dans la région DACH en Europe (Autriche, Allemagne et Suisse). Nasuni a également dévoilé son nouveau centre d'innovation à Cork, en Irlande ;

: la menace persistante de ransomwares et la tendance au travail hybride ont stimulé une demande importante pour la plateforme de services de données de fichiers Nasuni dans la région DACH en (Autriche, Allemagne et Suisse). Nasuni a également dévoilé son nouveau centre d'innovation à Cork, en Irlande ; Importants partenariats dans le domaine du cloud : réalisation d'une croissance significative des données sous gestion avec les trois grands fournisseurs de cloud, constatant une augmentation de 63 % d'une année sur l'autre des données détenues dans Microsoft Azure, 37 % pour AWS, et 270 % dans Google Cloud. Nasuni gère désormais plus de 170 pétaoctets de données au sein de ces principaux fournisseurs de stockage sur cloud, tout en permettant aux utilisateurs de réaliser d'importantes économies.

« Depuis le début de la pandémie en 2020, le monde a traversé des périodes de confinement, une crise, une période d'inflation importante et une période de réduction significative des marchés boursiers, a expliqué Paul Flanagan, PDG de Nasuni. Nous sommes très fiers qu'au cours de cette période difficile, Nasuni ait poursuivi sa croissance rapide, ce qui démontre la confiance des entreprises informatiques dans la capacité de la plateforme Nasuni File Data Services à protéger leurs données, à les stocker en toute sécurité et à les rendre disponibles à l'échelle mondiale afin que les utilisateurs puissent facilement collaborer sur tous les continents. Les tendances qui ont alimenté cet élan, la migration vers le cloud, le besoin d'une solide protection contre les ransomwares et le soutien à une main-d'oeuvre hybride, ne font que se renforcer et contribuent à établir un cap de croissance continue en 2023 et après. »

