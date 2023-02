Québec accueillera la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique à l'automne prochain





QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse d'annoncer aujourd'hui que la troisième édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (SMFS) aura lieu à Québec, du 30 octobre au 2 novembre 2023, principalement au Centre des congrès de Québec. Réunissant plus 400 participants de plusieurs dizaines de pays, elle accueillera notamment les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des scientifiques et des leaders de la jeunesse estudiantine de l'espace francophone.

Afin d'assurer le bon déroulement de cet événement, le gouvernement a choisi de confier le rôle de cheffe de mission et de présidente du comité de pilotage à Mme Magda Fusaro. Sa grande expérience, son dynamisme et la qualité de son travail sont bien connus du milieu de l'enseignement supérieur. Au cours des prochains mois, Mme Fusaro assumera son rôle auprès des différents partenaires, soit l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le réseau de l'enseignement supérieur, le Fonds de recherche du Québec ainsi que les autres ministères impliqués.

Citations :

« Cette grande rencontre, qui réunira des scientifiques francophones de plusieurs pays, permettra de démontrer le leadership du Québec au sein de la Francophonie scientifique, de promouvoir l'excellence de son enseignement supérieur et de ses programmes de recherche et de confirmer son engagement envers la promotion de la langue française. Nous sommes très choyés d'accueillir cet événement international d'envergure. Je suis convaincue que l'expérience et les qualités humaines de Mme Fusaro nous assureront un arrimage optimal avec nos différents partenaires. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« La tenue prochaine de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique démontre notre leadership sur la scène scientifique internationale. Elle prouve également à quel point les relations que nous entretenons avec nos différents partenaires de la Francophonie nous sont bénéfiques. Je suis convaincue que le travail de collaboration que nous entamons aujourd'hui portera ses fruits. Je suis fière du rayonnement que nous offrirons ainsi à la communauté scientifique québécoise et à celle de toute la Francophonie. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

La troisième édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique aura lieu à Québec du 30 octobre au 2 novembre 2023. L'événement se déroulera en formule hybride sur quatre jours et comportera trois volets :

Scientifique : les assises de la Francophonie scientifique (colloque scientifique);



Politique : conférence ministérielle des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'espace francophone;



Jeunesse : Congrès de la jeunesse estudiantine francophone.

L'événement est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et l'Agence Universitaire de la Francophonie et remplace les rencontres de l'Initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone (IDNEUF).

Mme Fusaro possède une feuille de route impressionnante : elle a été professeure à l'École des sciences et de la gestion, puis rectrice de l'Université du Québec à Montréal de janvier 2018 à?janvier?2023. En octobre?2021, elle a été élue membre du conseil d'administration de l'AUF comme représentante universitaire pour un mandat de quatre ans.

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur l'Agence Universitaire de la Francophonie : https://www.auf.org/ .

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Enseignement supérieur, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 09:00 et diffusé par :