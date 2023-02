Bluware et Shell concluent un accord d'entreprise concernant le déploiement global de la technologie Bluware





HOUSTON, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Bluware Corp, la plate-forme d'innovation numérique qui donne à l'industrie pétrolière et gazière les moyens d'accélérer ses initiatives de transformation numérique grâce à l'apprentissage profond, a le plaisir d'annoncer le déploiement d'entreprise de la technologie Bluware, incluant VDStm, FASTtm, ScaleOuttm et la technologie d'apprentissage profond Pickassotm, une version personnalisée de Bluware InteractivAItm, afin d'améliorer encore la qualité et la rapidité des flux de travail d'interprétation sismique de Shell à l'échelle mondiale.

Les équipes d'exploration de Shell ont implémenté la technologie Bluware pour la première fois en 2019 afin de faciliter l'identification de tout type de caractéristique géologique dans le but d'accélérer les flux de travail d'interprétation sismique et d'améliorer les résultats. Shell étend désormais son utilisation de la technologie Bluware à diverses activités, notamment aux solutions énergétiques émergentes, comme le captage et le stockage du carbone.

Bluware a collaboré avec les équipes d'exploration de Shell pour développer Pickasso, en gardant à l'esprit leurs objectifs de transformation numérique afin d'accélérer les flux de travail d'interprétation de la subsurface, ce qui est applicable à l'exploration pétrolière et gazière traditionnelle et au développement des énergies vertes. L'outil interactif d'apprentissage profond Pickasso est différent des autres outils d'apprentissage automatique sismique, car il apprend en temps réel en se basant sur les commentaires fournis par les utilisateurs et suggère une interprétation des données non vues afin d'obtenir une compréhension plus précise et plus complète de la subsurface.

« L'un de nos objectifs de transformation numérique chez Shell est d'accélérer et d'automatiser certaines des tâches d'interprétation les plus banales. La technologie de Bluware nous aide à le faire. Elle est essentielle pour aider nos interprètes à faire leur travail de manière beaucoup plus efficace », a déclaré Tim Roden, directeur général de l'unité Geophysics West chez Shell.

« La signature d'un accord d'entreprise témoigne de notre relation et de notre partenariat de longue date avec Shell, puisque cela aidera la société à optimiser ses flux de travail actuels et s'aligne sur sa transition vers une énergie verte », a affirmé Dan Piette, PDG de Bluware.

