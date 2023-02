Quatre nouveaux projets de santé en Ontario, au Nunavut, en Alberta et au Manitoba mettront l'accent sur les autochtones vivant avec le diabète





BURLINGTON, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Le programme de collaboration de santé autochtone PATHWAYS, un fonds innovateur de projets de santé communautaires géré par Bimaadzwin et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, vient d'ajouter quatre communautés autochtones afin de répondre aux besoins de milliers de membres atteints de diabète.

Les quatre nouveaux projets ont été sélectionnés par le cercle consultatif du programme de collaboration de santé autochtone PATHWAYS. « À ce jour, nous avons engagé huit communautés autochtones de partout au Canada dans nos collaborations PATHWAYS afin de faire progresser les approches en matière de soins de santé et de mieux-être pour les peuples autochtones aux prises avec le diabète », déclare Keith Leclaire, un Mohawk de la Première nation de Kahnawake et président du cercle consultatif PATHWAYS. « Nous avons sélectionné quatre nouveaux projets diversifiés en fonction des approches novatrices en matière de nutrition, de mobilité et d'exploitation de la technologie pour faire progresser les résultats en matière de santé ».

Les quatre projets pilotes choisis à des fins de financement sont :

Six Nations of the Grand River, Ontario

Objectif : Étudier l'impact de l'insécurité dans les domaines de l'alimentation et de l'eau, de la production et de la distribution des aliments et des processus agricoles régionaux sur la prévalence et la prise en charge du diabète de type 2 afin de favoriser la consommation d'aliments traditionnels.

« Notre recherche analysera les programmes des Services de santé des Six Nations relatifs à l'accès à la nourriture et à l'eau afin de mettre en oeuvre les changements demandés par la communauté. Notre objectif est de répondre aux préoccupations relatives à la qualité de l'eau et des aliments afin d'améliorer la gestion du diabète. »

Services de santé Siksika, Nation Siksika, Alberta

Objectif : Déterminer l'efficacité de l'utilisation d'une solution thérapeutique numérique pour prévenir et réduire l'apparition d'ulcères du pied diabétique chez les membres atteints de diabète de type 2 et de neuropathie diabétique périphérique.

« Notre projet communautaire consiste à piloter une semelle sensorielle auprès de 35 membres de la communauté atteints de diabète de type 2 et sujets aux ulcères du pied diabétique. Le dispositif détecte les points de pression et transmet des données et des alertes en temps réel à la personne qui le porte, ainsi que des données exploitables aux prestataires de soins de santé. Cela permet d'apporter des ajustements comportementaux qui réduisent le risque que les points de pression du pied ne se traduisent par des ulcères », explique le Dr Tyler White, directeur général des Services de santé Siksika.

Municipalité de Baker Lake, Nunavut

Objectif : Travailler avec les jeunes dans le cadre du projet « Champions de la santé locale », qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux conséquences du diabète. Les champions partageront leurs connaissances avec d'autres membres de la communauté.

« Les jeunes sont notre avenir et en les faisant participer à des programmes de mieux-être dès leur plus jeune âge, nous avons la possibilité de prévenir l'accélération des maladies chroniques, comme le diabète, qui sont répandues parmi les membres de la communauté », déclare Sheldon Dorey, agent administratif principal de la municipalité de Baker Lake.

Autorité sanitaire de la Première Nation Ebb & Flow, Manitoba

Objectif : Renseigner et sensibiliser au sujet du diabète de type 2 et à la manière dont il peut être retardé/prévenu grâce à des programmes de sensibilisation précoce. Le programme montrera comment créer des systèmes de soutien durables au sein de la communauté.

« On estime que 280 membres de la communauté reçoivent un traitement pour le diabète de type 2; ce projet pilote améliorera la collaboration et l'intégration entre les prestataires de soins de santé multidisciplinaires afin de permettre l'autogestion des soins et d'améliorer les résultats pour les patients », a déclaré Lillian Houle, directrice de la santé, Autorité sanitaire de la Première Nation Ebb & Flow.

