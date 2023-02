Les bals et soirées des ?nissants étant de retour, Le Château annonce le lancement de sa première collection de bal, offerte en ligne et dans 54 magasins Suzy/Le Château au Canada





MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Les bals de fin d'année sont de retour ! Pour l'occasion, l'iconique marque canadienne lance sa première collection de bal, maintenant offerte en ligne et dans 54 magasins Suzy/Le Château ! Cette vaste sélection de robes magiques éblouit, séduit et envoûte. Elle restitue l'émerveillement et l'enchantement vécus par les jeunes femmes lors de ces rites de passage si prisés.

La collection comprend des capsules aux couleurs kaléidoscopiques vives et avant-gardistes de l'actuel renouveau des années 90, ainsi que des tons pastel, argentés et champagne aussi féériques qu'un conte de fées.

Dans cette collection, l'on y trouve également un éventail de longueurs et de silhouettes dignes du tapis rouge ; du satin, de la dentelle et de la mousseline taillés dans des coupes longues ou courtes. Tout pour encourager la confiance et révéler la déesse qui sommeille en chacune !

Les bals de fin d'année sont synonymes d'amitiés, de souvenirs et de l'excitation d'un nouvel avenir prometteur. Ils ne devraient pas dépasser un certain budget. Les prix de ces robes de cérémonie glamour commencent à 99,00 $ et sont tous inférieurs à 200,00 $. Ces robes conviennent également à de nombreuses autres occasions spéciales comme les mariages et les galas chics.

Soyez de la partie pour célébrer le retour de ces précieuses soirées. Ces moments spéciaux sont les vôtres et Le Château vous promet de les rendre mémorables !

Les adresses des magasins sont disponibles en ligne et en plus de cela, de nouvelles boutiques ouvriront leurs portes prochainement aux endroits suivants : Promenades Saint-Bruno, Montréal, Carrefour du Nord de Saint-Jérôme, Promenade Drummondville et Saint-Vital de Winnipeg. La collection de bal sera également en vente sur le marché HBC.

Restez à l'affût en suivant Le Château sur Facebook, Instagram et TikTok.

À PROPOS DE LE CHÂTEAU

Le Château est LE magasin de robes au Canada. Chef de file des tendances, spécialiste du style et pionnier de la mode au Canada depuis plus de 60 ans - Le Château a gagné sa réputation de maître créateur de robes en créant des robes magiques, mais aussi des chaussures et des accessoires pour compléter le look - et tout cela à des prix imbattables pour toutes les occasions. En ligne et dans plus de 54 magasins au Canada.

SOURCE Suzy Shier / Le Château

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 08:37 et diffusé par :