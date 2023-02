Les Producteurs d'oeufs du Canada figurent au palmarès des meilleurs employeurs d'Ottawa en 2023





OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont fiers d'être nommés l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour la onzième année consécutive. Ce prix est décerné à des organismes de la région d'Ottawa-Gatineau pour leurs milieux de travail exceptionnels et leur leadership dans la mobilisation de leurs équipes.

« C'est un privilège d'être parmi les meilleurs employeurs de notre collectivité, a déclaré Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. Nous avons l'une des meilleures équipes au monde, et c'est grâce à leurs efforts collectifs que nous réalisons notre mission chaque jour. Elle a fait preuve d'un leadership et d'une compétence extraordinaires, ce qui nous a permis de nous adapter et de réagir au changement tout en apportant des contributions importantes au système alimentaire national du Canada. »

Les Producteurs d'oeufs du Canada sont considérés comme un employeur de premier plan pour de nombreuses raisons, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre d'initiatives qui favorisent la responsabilité partagée de la culture en milieu de travail à l'échelle de l'organisation, de l'adoption d'un modèle de travail hybride ou des outils les plus récents offerts au personnel pour appuyer les projets collaboratifs. Mentionnons également un programme d'orientation sur mesure pour les nouveaux employés, une approche globale du perfectionnement professionnel et des occasions de redonner à la collectivité par l'entremise d'un programme de bénévolat.

« Notre culture en milieu de travail repose sur des valeurs communes et un niveau exceptionnel d'engagement des employés. Nous donnons à la direction les moyens de favoriser le leadership au sein de ses équipes et offrons régulièrement des points de contact à notre personnel afin qu'il puisse nous faire part de ses commentaires et perspectives sur notre approche. C'est notamment en suivant ces principes que nous maintenons un lien étroit avec nos talents », de dire M. Lambert.

Ce prix coïncide avec une étape importante pour le secteur canadien de la production d'oeufs. Les Producteurs d'oeufs du Canada célèbrent son 50e anniversaire en tant qu'organisation agricole de premier plan. Depuis sa création en 1972, l'organisme a joué un rôle déterminant dans l'approvisionnement constant d'oeufs frais de haute qualité aux Canadiens, le maintien de normes de classe mondiale en matière de bien-être des animaux et de salubrité des aliments, le soutien des partenaires communautaires et des organismes de bienfaisance ainsi que la mise à profit de l'innovation pour favoriser des pratiques agricoles durables. Au coeur de ces nombreuses réalisations se trouve le dévouement d'une équipe passionnée et un engagement à promouvoir une vision solide de l'avenir.

Cette dernière distinction se classe parmi les distinctions qui réaffirment l'engagement des Producteurs d'oeufs du Canada envers leurs employés. L'organisation a été reconnue par Waterstone Human Capital pour sa culture d'entreprise qui compte parmi les plus admirées au Canada, une distinction qu'on lui accorde depuis 2014. Les Producteurs d'oeufs du Canada sont également reconnus comme un employeur qui soutient et forme les jeunes personnes en début de carrière.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

SOURCE Les Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 08:30 et diffusé par :