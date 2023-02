FLO lance FLO Ultra(MC) : une nouvelle borne de recharge rapide conçue pour offrir l'expérience ultime de recharge rapide





Recharge la plupart des VE à 80 % en 15 minutes avec jusqu'à 320 kW*.

Peut fournir jusqu'à 500 kW pour une voiture dans une configuration modulaire.

Construite pour répondre aux exigences du programme NEVI et du Buy America Act.

SAN DIEGO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - FLO , un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a lancé FLO Ultra, une borne de recharge ultrarapide conçue pour maximiser la livraison d'énergie avec une performance à l'épreuve du temps et une conception intelligente qui permet une expérience de recharge ultime pour les véhicules électriques.

« La demande et les ventes de véhicules électriques dépassent toutes les attentes de l'industrie et devraient maintenant dépasser plus de 45 % des ventes de véhicules utilitaires légers aux États-Unis d'ici 2030 », a déclaré Nathan Yang, Vice-président et chef de la direction des produits chez FLO. « Au fur et à mesure que les nouveaux conducteurs de véhicules électriques prennent la route, ils recherchent une recharge rapide qui est sécuritaire, accessible, pratique, intuitive et fiable. C'est pourquoi nous avons conçu la borne FLO Ultra pour offrir l'expérience ultime de recharge pour les véhicules électriques. »

Recharge rapide des véhicules électriques dans un format flexible et ingénieux

Grâce à sa conception simple, mais révolutionnaire, la borne FLO Ultra est dotée de deux ports de charge puissants dans un boîtier en aluminium robuste. Elle rechargera la plupart des véhicules électriques à 80 % en 15 minutes avec jusqu'à 320 kW* disponibles en utilisant le partage d'énergie dynamique et jusqu'à 500 kW* avec plusieurs bornes de recharge de véhicules électriques connectées ensemble.

Ces bornes de recharge pour véhicules électriques de niveau 3 peuvent être configurées de diverses façons, ce qui permet des options de stationnement flexibles pour les conducteurs et une installation plus facile pour les hôtes du site.

« La conception flexible et modulaire du modèle FLO Ultra permet de recharger d'un côté ou des deux côtés et en stationnement en parallèle ou en rangées pour la recharge », a déclaré Nathan Yang.

Infrastructure de recharge de véhicules électriques conçue pour répondre à tous les besoins des conducteurs

La borne de recharge FLO Ultra a été conçue pour le bénéfice des utilisateurs et est très simple à utiliser pour les conducteurs de véhicules électriques qui cherchent à recharger leur voiture et à reprendre la route.

« Avant la borne FLO Ultra, les bornes rapides étaient souvent considérées comme intimidantes et imposantes », a déclaré Nathan Yang. « Nous voulons que l'ensemble des électromobilistes se sentent à l'aise et en sécurité lors de la recharge et la conception de la borne FLO Ultra reflète cela. Il s'agit d'une borne conçue pour tous les électromobilistes. »

Avec son design élégant, la borne FLO Ultra a un profil horizontal bas, tandis que ses auvents illuminés très visibles la rendent facile à localiser. Les indicateurs de l'état de la recharge signalent rapidement aux conducteurs si la borne de recharge rapide à courant continu est disponible pour une utilisation immédiate.

La nouvelle borne de recharge est également dotée d'un système de gestion des câbles motorisé en instance de brevet. Ce système garde les câbles hors du sol tandis que sa portée étendue permet de recharger, peu importe le positionnement du port du véhicule. Plus important encore, le système motorisé rend les câbles plus légers et plus faciles à manoeuvrer, réduisant ainsi les efforts des utilisateurs.

De plus, la borne de recharge FLO Ultra est équipée d'un écran indépendant tactile en couleur pour chaque port de charge et offre des options de paiement flexibles et sécurisées pour des transactions rapides et faciles.

Durable, robuste et modulaire pour offrir une disponibilité du réseaux de recharge de premier plan dans l'industrie

Comme toutes les solutions de recharge FLO, la borne FLO Ultra est conçue pour durer. Le boîtier est fabriqué en aluminium durable et recyclable et est conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Cette borne de recharge rapide est facile à entretenir avec de grandes portes avant et arrière et des composants modulaires pour un remplacement rapide. Enfin, la borne FLO Ultra est connectée au réseau FLO, ce qui permet une surveillance à distance pour assurer un diagnostic rapide et une intervention proactive pour éviter les problèmes potentiels.

Toutes ces caractéristiques contribuent à offrir un temps de disponibilité (« uptime ») de premier plan dans l'industrie. Le temps de disponibilité mesure la disponibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques pour les utilisateurs et représente le pourcentage de temps pendant lequel une borne de recharge est opérationnelle.** FLO a relevé la barre avec sa garantie FLO Performance offerte en option, qui garantit un temps de disponibilité minimum de 98 % pour toutes les bornes de recharge FLO couvertes par ce programme.

Conçue pour durer en Amérique du Nord

Les bornes de recharge FLO Ultra seront disponibles à partir de 2024 et répondront aux normes minimales du programme du National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), y compris les exigences Buy America. NEVI fournira 5 milliards de dollars en financement de formules aux États pour construire une infrastructure de recharge le long des corridors d'autoroute, comblant les lacunes dans les endroits ruraux, défavorisés et difficiles d'accès tout en inculquant la confiance du public à l'égard des bornes de recharge de voitures électriques.

* Selon le véhicule, la configuration et le nombre de voitures qui se rechargent.

** Pour en savoir plus sur la façon dont FLO calcule le temps de disponibilité, visitez : Blogue sur la fiabilité, série n° 3 : Calcul du temps de disponibilité du chargeur normalisé .

À propos de FLO

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 80 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

