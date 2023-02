NETSCOUT Arbor Cloud élargit son réseau et ses capacités à l'échelle mondiale pour aider les clients à atténuer rapidement les cyberattaques DDoS





NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ : NTCT), fournisseur leader de solutions de gestion du rendement, de la cybersécurité et de protection contre les attaques DDoS, a annoncé aujourd'hui avoir renforcé sa position de leader dans le domaine de la protection contre les attaques DDoS en augmentant à 15 le nombre de ses centres Arbor Cloud d'atténuation des attaques dans le monde entier, avec une capacité dédiée de 15 térabits par seconde (Tbps). En outre, NETSCOUT a élargi sa présence en s'établissant à Dubaï, ce qui permet aux entreprises régionales et aux FAI d'atténuer les attaques DDoS plus rapidement et plus efficacement en réduisant la latence.

Arbor Cloud, qui fait partie de la solution Adaptive DDoS Defense de NETSCOUT, est un service d'atténuation des attaques DDoS dans le cloud, automatisé ou géré à la demande, qui offre une protection complète contre les attaques DDoS modernes et complexes multi-vecteurs. Travaillant de concert avec Arbor Edge Defense (AED), une solution sur site, « toujours disponible » et sans état, installée en ligne sur le réseau du client, Arbor Cloud fournit un « backstop » à haute disponibilité pour la capacité d'atténuation des attaques DDoS en temps réel d'AED. Grâce à la « signalisation dans le cloud » vers Arbor Cloud, AED peut obtenir automatiquement la capacité supplémentaire nécessaire pour atténuer les attaques de toute envergure de l'infrastructure du client, en particulier celles qui dépassent la capacité de son circuit Internet. Arbor Cloud offre également une solution permanente dans le cloud, pour les clients qui n'ont pas déployé AED dans leurs locaux.

Arbor Cloud s'appuie sur la visibilité et la détection des menaces qu'offre Arbor Sightline, qui fonctionne avec Arbor Threat Mitigation System (TMS) pour supprimer de façon chirurgicale les attaques DDoS. Arbor Cloud et AED utilisent tous deux la visibilité globale et les renseignements sur les menaces DDoS fournis par ASERT et ATLAS® Intelligence Feed (AIF) de NETSCOUT, ce qui leur permet d'arrêter automatiquement les menaces DDoS les plus récentes.

« Avec 15 Tbps de capacité dédiée, Arbor Cloud offre un service unique et distinct de celui proposé par de nombreux fournisseurs de diffusion de contenu qui se targuent d'une capacité globale plus élevée mais qui, au final, n'offrent qu'une protection limitée contre les attaques DDoS multi-vecteurs », déclare Michael Szabados, COO de NETSCOUT. « De plus, Arbor Cloud est soutenu par ASERT, une équipe d'experts en atténuation des attaques DDoS. Lorsque votre équipe SecOps est confrontée à une attaque, vous voulez qu'ASERT soit prêt à vous aider à atténuer rapidement la situation afin qu'il n'y ait aucun impact négatif sur vos activités ».

ASERT est une équipe de recherche et d'analyse de sécurité de classe mondiale composée d'experts issus de divers horizons, notamment le renseignement militaire, les organismes d'application de la loi, l'ingénierie logicielle, le renseignement sur les cybermenaces, la rétroingénierie des logiciels malveillants et la science des données. ASERT suit les attaques et les campagnes DDoS dans presque tous les pays et surveille ces attaques, provenant d'ordinateurs zombies, de services de démarrage et de stress et de divers outils d'attaque, en temps quasi réel. ASERT collabore régulièrement avec ses pairs et de nombreuses équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) dans le monde pour lutter collectivement contre les attaques et les menaces DDoS.

Arbor Cloud propose un service de surveillance des flux pour la détection rapide des attaques DDoS, qui chiffre désormais les enregistrements de flux transmis à Arbor Cloud. En outre, Arbor Cloud a mis à jour son portail Web avec une authentification par signature unique. Cliquez ici pour en savoir plus à propos d'Arbor Cloud.

