Digi International élargit son portefeuille leader de solutions de connectivité pour les réseaux cellulaires privés, prenant en charge la transmission et la distribution pour les services publics





En élargissant son portefeuille de solutions pour prendre en charge des réseaux cellulaires privés, Digi International (NASDAQ : DGII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions, de produits de connectivité et de services liés à l'Internet des objets (IoT), a lancé aujourd'hui au salon DistribuTECH 2023 de nouvelles versions de son routeur cellulaire Digi IX10 déjà largement adopté. Cette nouvelle solution permet aux services publics d'électricité de déployer des réseaux cellulaires privés qui exploitent le spectre partagé CBRS Band 48 ou le spectre sous licence Anterix Band 8 900 MHz.

S'appuyant sur son vaste portefeuille d'appareils compatibles avec les réseaux cellulaires privés (PCN), Digi IX10 est un routeur cellulaire complet combinant une fiabilité optimale et une longue durée de vie. Ses options d'alimentation et de connectivité flexibles en font un choix polyvalent et rentable pour les services publics d'électricité, les fabricants d'équipements de réseau intelligent et d'autres parties prenantes ayant besoin de sécuriser la transmission de données d'infrastructure critique sur des réseaux cellulaires privés, y compris des variantes pour le spectre sous licence Anterix 900 MHz et le spectre CBRS 3,5 GHz.

« Sur le marché des services publics, le haut débit privé est en train de devenir incontournable pour les efforts de modernisation du réseau », déclare Carlos L'Abbate, CTO d'Anterix. « En tant que plus grand détenteur national de spectre sous licence dans la bande 900 MHz, notre écosystème actif Anterix accueille la dernière addition de Digi à son portefeuille de routeurs compatibles PCN. Ensemble, Digi et Anterix occupent une position unique pour aider les services publics à réaliser des opérations sécurisées, résilientes et contrôlées par le client. »

La nouvelle solution Digi est idéale pour tout un éventail de cas d'utilisation dans les secteurs de l'industrie et des services publics, y compris l'automatisation de la transmission et de la distribution, la connexion des actifs du réseau, le comptage, la surveillance de la qualité de l'énergie et l'instrumentation à distance, ainsi que la charge de véhicules électriques, les parcs solaires et d'autres applications utilitaires nécessitant plus d'intelligence, de visibilité et d'informatique de pointe.

« S'agissant de moderniser notre infrastructure réseau, la connectivité reste l'une des exigences les plus importantes », déclare Kinana Hussain, vice-président de la gestion des produits chez Digi International. « Le dernier modèle du Digi IX10 élargit notre portefeuille d'appareils PCN et, associé à Digi Remote Manager, réaffirme notre engagement à fournir la connectivité intelligente et abordable dont ont besoin les parties prenantes du secteur des services publics d'électricité. »

Les solutions PCN de Digi incluent Digi Remote Manager® (Digi RM), le centre de commande permettant l'orchestration, la gestion et la visibilité des appareils PCN. Digi RM permet un provisionnement, une configuration de masse, une maintenance et une assistance à faible/sans contact, même pour des milliers d'appareils. Avec Digi RM, les services publics peuvent évaluer, mettre à jour et configurer des appareils Digi tout en obtenant une visibilité sur la santé du réseau. Digi propose également une option de gestion à distance sur site pour les déploiements nécessitant un contrôle total et une personnalisation de leur infrastructure réseau.

« Digi International est un membre éminent de l'OnGo Alliance depuis de nombreuses années », déclare Alan Ewing, directeur exécutif de l'OnGo Alliance. « Le lancement du Digi IX10 pour CBRS marque une nouvelle étape dans l'adoption continue des solutions 4G LTE et 5G utilisant le spectre partagé. Cet ajout au vaste portefeuille de solutions PCN de l'entreprise offrira aux services publics, ainsi qu'à d'autres entreprises, plus d'options de déploiement tandis qu'ils s'efforcent d'améliorer la résilience de l'infrastructure réseau du pays. »

Caractéristiques et avantages de l'IX10 :

? Compact, économique et robuste, le faible encombrement du Digi IX10 offre de la polyvalence dans son positionnement et ses spécifications garantissent qu'il peut résister à de larges plages de températures, ce qui le rend idéal pour les réseaux cellulaires publics ou privés dans des environnements rudes. Flexibilité ? Connecte sans fil des périphériques IP tout en protégeant les investissements dans les périphériques série existants. La puissance absorbée flexible et la faible consommation d'énergie lui permettent d'utiliser l'alimentation CC existante dans les armoires de commande ainsi que de l'énergie solaire pour les installations à distance.





? Connectivité redondante avec deux cartes SIM et Digi SureLink pour le basculement de réseaux privés vers des réseaux publics ou réseaux doubles publics. Sécurité ? Digi TrustFence® intégré pour la sécurité des appareils, l'identité des appareils et la confidentialité des données.

Pour plus d'informations sur les tarifs, contactez Digi International.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité de l'IoT. La société aide les entreprises à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets, et ce n'est que le début. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.digi.com.

