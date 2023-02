Évictions et reprises de logements - La Ville de Montréal lance une campagne de sensibilisation pour faire connaître et défendre les droits des locataires





MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Alors que la pénurie de logements abordables s'amplifie dans la métropole et ailleurs au Québec, la Ville de Montréal lance une campagne de sensibilisation pour outiller les locataires dans la défense de leurs droits.

Par le biais d'une campagne publicitaire radio, des médias sociaux, des services 211 et 311 ainsi que de communications proactives avec l'ensemble des partenaires en habitation, la Ville de Montréal tient à informer les locataires de leurs droits ainsi que des ressources à leur disposition.

Dans le contexte d'un bas taux de disponibilité des logements, d'inflation, de hausses des loyers et d'une demande grandissante pour des logements en raison de la reprise des activités post-pandémie, la protection des locataires et le respect du droit du logement sont cruciaux.

« Le retour de l'activité post-pandémique et l'inflation exercent une pression supplémentaire sur les locataires, qui sont de plus en plus frappés par la crise de l'abordabilité qui affecte le Québec. Informer les locataires montréalais de leurs droits constitue un geste essentiel pour les aider à protéger leur qualité de vie et préserver l'abordabilité de la métropole. Notre administration continuera de déployer des initiatives sans précédent pour protéger le parc locatif de Montréal et son abordabilité. L'accélération de la construction de logements sociaux et abordables est une priorité que nous discutons avec le gouvernement du Québec, un partenaire essentiel dans la protection des locataires », a déclaré Benoit Dorais, responsable de l'habitation et vice-président du comité exécutif.

Pour faire face à la crise de l'abordabilité, qui atteint de plus en plus de ménages, la Ville de Montréal réitère la nécessité d'accélérer la construction de logements sociaux et abordables et de protéger les logements abordables existants. Elle continuera de travailler avec le gouvernement du Québec à cet effet.

Ressources pour les locataires

Faites appel aux organismes d'aide aux locataires. Ils pourront vous renseigner et, si nécessaire, vous appuyer dans vos démarches;

Pour connaître les coordonnées du groupe dans votre quartier :

Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec : 514 521-7114;



Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) : 514 522-1010;

Utilisez l'outil pour la recherche de logements disponibles sur le marché privé de l'Office municipal de l'habitation de Montréal si vous recherchez un appartement.

Consultez les pages suivantes

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 07:00 et diffusé par :