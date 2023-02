Grève de 48 heures des cols bleus de Westmount





MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les cols bleus de la Ville de Westmount qui sont membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) entament 48 heures de grève mardi le 7 février à 7h du matin jusqu'à jeudi le 9 février à la même heure. Les négociations achoppent sur les horaires de travail et les salaires.

« Les offres salariales de la Ville de Westmount sont inacceptables. La Ville nous dit qu'elle est en bonne santé financière. Les temps sont très difficiles. L'inflation historique et les taux d'intérêt fragilisent nos membres et la Ville doit faire sa part pour arrêter l'appauvrissement de ses salarié(e)s », d'expliquer Luc Bisson, président du SCFP 301.

Les syndiqués ont voté pour un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée le 22 novembre dernier. Les parties à la table de négociations ont entamé la conciliation mais le syndicat se plaint de la lenteur des discussions.

« Nous espérons que cette grève va sensibiliser la mairesse de Westmount pour qu'elle donne un vrai coup de barre afin d'en finir avec ces négociations. Les citoyennes et citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement ses travailleuses et travailleurs, les services vont écoper », de conclure le président syndical.

La dernière convention collective des cols bleus de Westmount est échue le 31 décembre 2019.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

