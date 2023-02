AHF déclare qu'un organisme indépendant, et non l'OMS, doit superviser la convention sur la pandémie





Suite à la publication de l'avant-projet de l'accord sur la pandémie (CA+ de l'OMS) par l'Organe intergouvernemental de négociation (INB) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 1er février, AIDS Healthcare Foundation (AHF) demande instamment la création d'un organisme indépendant, extérieur et au-dessus de la structure de gouvernance de l'OMS pour éviter une autre catastrophe de santé publique comme la pandémie de COVID-19. Le CA+ de l'OMS de l'INB sera examiné lors de sa quatrième réunion du 27 février au 3 mars.

L'article de The Lancet « Une convention mondiale de santé publique pour le 21e siècle » détaille les réformes nécessaires pour une nouvelle architecture mondiale de la santé, qui sont couvertes par une série de sujets importants, notamment l'équité, la gouvernance, la coordination mondiale et le financement mondial de la santé. Alors que l'avant-projet comprend plusieurs des recommandations de l'article, le CA+ de l'OMS ne fait aucune proposition adéquate pour un organisme directeur efficace avec des mécanismes appropriés visant à promouvoir la conformité.

Avant la publication de l'avant-projet, des experts mondiaux de la santé publique ont appelé à la création d'un organisme indépendant qui siège au-dessus ou hors la structure de gouvernance de l'OMS. La nécessité qu'un tel organisme soit créé par l'Assemblée générale des Nations Unies et soit composé de chefs d'État et de gouvernement a également été évoquée dans le rapport du Groupe indépendant de haut niveau du G20, publié en juin 2021.

« Il était clair avant et pendant les pics de la pandémie que l'OMS n'était ni assez forte ni assez fiable pour forcer ou convaincre tous les pays de suivre le Règlement sanitaire international [RSI-2005]. Trop de pays ont suivi leur propre voie et ont ignoré les recommandations de l'OMS », déclare Dr. Jorge Saavedra, directeur exécutif de l'Institut mondial de santé publique d'AHF. « COVID-19 a tout touché et tout impacté, de la santé et l'économie à la politique et aux communautés. L'OMS n'a pas suffisamment fait et nous avons donc besoin d'un organisme plus efficace pour faire face aux pandémies. »

Cet organisme indépendant nécessaire remédierait aux lacunes observées lors de la réponse à la pandémie de COVID-19, y compris la division géopolitique et les impasses à l'OMS et la nécessité de maintenir des engagements politiques de haut niveau et de suivre l'avancement vers les objectifs fixés par l'OMS. Il devrait également guider l'allocation des ressources dans le financement mondial de la santé et responsabiliser les différents acteurs. Alors que l'avant-projet contient des dispositions pour la création d'un organisme directeur du CA+ de l'OMS (Article 20), il est essentiel qu'il soit indépendant et séparé de l'OMS.

« L'OMS n'a pas non plus obtenu toutes les informations épidémiologiques et de séquençage génomique initial de la Chine, ce qui aurait permis aux scientifiques de discerner les origines du SRAS-CoV-2 », ajoute Michael Weinstein, président d'AHF. « La théorie des fuites du laboratoire de Wuhan est toujours un gros point d'interrogation, et un manque de transparence sur la surveillance américaine de la recherche de ses bénéficiaires a été suggéré, un signe supplémentaire que l'OMS ne parvient même pas imposer une transparence épidémiologique, une faiblesse qu'elle a depuis sa fondation. »

L'avant-projet ne relègue pas la mise en place de mécanismes de conformité à l'organisme directeur ou à la COP du CA+ de l'OMS (Article 22). Des mécanismes de responsabilisation, ainsi que des incitations et des désincitations à la conformité, doivent être inscrits dans l'accord plutôt que négociés après son entrée en vigueur. Ces mécanismes doivent être clairement définis dans le CA+ de l'OMS pour s'assurer qu'ils sont juridiquement contraignants, alors que les décisions prises après coup par la COP peuvent ne pas être juridiquement contraignantes.

Enfin, le manque de représentation des acteurs non étatiques (organisations non gouvernementales/société civile) dans la structure de gouvernance décrite dans l'accord proposé est décevant. Tout au long de l'évaluation des réformes nécessaires et de la proposition de changements, les acteurs non étatiques ont fait partie intégrante de l'écosystème mondial de la santé. Par conséquent, la société civile et les autres acteurs non étatiques doivent se voir accorder une voix adéquate dans le processus et la structure du CA+ de l'OMS pour aller de l'avant.

