LES CÉRÉALES À SAVEUR DE BEIGNET AUX POMMES DE POST ET TIM HORTONS, BIENTÔT DANS UN BOL PRÈS DE CHEZ VOUS

TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Post Foods Canada s'est associée à Tim Hortons pour réinventer un délice emblématique pour les Canadiens : Les céréales à saveur de beignet aux pommes sont offertes dès maintenant dans les épiceries du Canada.

« Nous savons à quel point les Canadiens aiment les beignets aux pommes de Tim Hortons, et c'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée d'offrir cette incroyable saveur classique en céréales pour tous les Canadiens », a déclaré Mazen Sous, directeur principal du marketing, Post Foods Canada. « Elles sont croustillantes, et on peut goûter les notes de pomme et de cannelle. Vous pouvez les savourer pour déjeuner ou en faire une collation à n'importe quel moment de la journée. »

Ces céréales sont aromatisées naturellement et sont le fruit de la dernière collaboration de Post Foods Canada avec Tim Hortons, qui a également mené à la création des céréales Timbits® de Post (saveurs Gâteau de fête et Chocolat glacé), lancées en 2021.

« Tim Hortons est ravi d'offrir aux Canadiens la possibilité de savourer l'un de leurs beignes préférés sous forme de céréales », a affirmé Sourabh Malik, vice-président des produits de consommation courante chez Tim Hortons. « Non seulement ces céréales ont le goût du beignet aux pommes de Tim Hortons, mais elles en ont aussi la forme! »

Post Foods Canada Inc. est le fabricant de marques emblématiques de délicieuses céréales prêtes à consommer, notamment SHREDDIES®, HONEYCOMB®, SUGAR CRISP®, ALPHA-BITS, SHREDDED WHEAT, GREAT GRAINS® et HONEY BUNCHES OF OATS®. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.postconsumerbrands.ca/fr/.

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons® est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

