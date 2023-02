Le 23 février est la Journée nationale de la vaccination pour les enfants





TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Forts du succès de la première Journée nationale de la vaccination pour les enfants tenue en 2022, Santé des enfants Canada et LaSciencedAbord ont déclaré le 23 février 2023 la Journée nationale de la vaccination pour les enfants 2023. Cette journée réunira des représentants de l'industrie, des influenceurs et des experts de différentes disciplines pour aider à faire bouger l'aiguille (petit jeu de mots intentionnel) et à promouvoir la confiance à l'égard de la vaccination, et plus particulièrement de la vaccination de routine ou systématique, afin de protéger les 8 millions d'enfants et d'adolescents du Canada.

À cause de la pandémie, il a été plus difficile de continuer de répondre aux besoins courants de soins de santé, et notamment d'assurer la vaccination systématique des enfants.

1 enfant sur 4 au Canada n'a pas reçu les vaccins prévus à son calendrier de vaccination en 2021.

Selon des données récentes de Santé publique Ontario,

, seulement 17 % des enfants de 12 ans ont été vaccinés contre l'hépatite B pendant l'année scolaire 2020-2021, comparativement à 67 % pendant l'année scolaire précédente;



le taux de vaccination contre le virus du papillome humain, ou VPH, en Ontario a chuté de 58 % en 2019 à 0,8 % en 2021;

le taux de vaccination contre le méningocoque, qui était de 80 % en 2019, est tombé à environ 17 % en 2021 en Ontario .

Toutes ces données montrent que les enfants n'ont pas été vaccinés contre un grand nombre de maladies contre lesquelles on les immunisait depuis des décennies.

Pour attirer l'attention sur cette journée, LaSciencedAbord et Santé des enfants Canada organisent un événement national gratuit, un webinaire appelé Les enfants et la vaccination , qui aura lieu le jeudi 23 février à 17 h HNP/20 h HNE/21 h AST. Cet événement en direct permettra de répondre aux questions des parents, des soignants et des éducateurs concernant l'importance et l'innocuité des vaccinations de routine.

Le groupe d'experts comprendra :

la Dre Cora Constantinescu,

le Dr Javed Alloo,

Mme Danielle Paes, APhC,

Mme Patricia Laforce, et

, et la Dre Katharine Smart , pédiatre et présidente sortante de l'Association médicale canadienne, qui sera la modératrice de l'événement.

Les organisations et les Canadiennes et Canadiens influents sont invités à participer aux activités de la journée en déployant leurs propres efforts et en faisant la promotion des programmes et ressources en cours d'élaboration en utilisant le mot-clic #KidsVaccinesDay. Pour obtenir des ressources et de l'information, visitez le site Web de la Journée nationale de la vaccination pour les enfants .

Citations

« Félicitations à Santé des enfants Canada et à LaSciencedAbord qui tiennent la deuxième Journée nationale de la vaccination pour les enfants afin de souligner l'importance de la vaccination systématique. Pendant cette journée, j'encourage tout le monde à partager de l'information crédible sur les réseaux sociaux concernant les avantages de la vaccination des enfants et à encourager d'autres personnes et groupes à s'impliquer. Les vaccins sauvent des vies, et ensemble, nous pouvons faire notre part pour veiller à ce que tous les enfants aient la possibilité de grandir en santé et protéger de maladies graves et potentiellement mortelles. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Beaucoup de facteurs ont contribué à la diminution des vaccinations de routine pour les enfants, comme les confinements, les ressources de santé publique limitées et le scepticisme causé par la désinformation. C'est pourquoi des organisations comme LaSciencedAbord sont importantes. Nous sommes très heureux de travailler avec Santé des enfants Canada pour informer les parents et les soignants sur les meilleures informations scientifiques disponibles afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées par la science et maintenir la protection de leurs enfants contre les maladies. »

- Magda Byma, directrice, LaSciencedAbord

« Santé des enfants Canada est fière de collaborer avec LaSciencedAbord pour tenir la deuxième Journée nationale de la vaccination pour les enfants le 23 février 2023. Cet événement donne aux parents et soignants une occasion opportune de s'entretenir avec des experts en santé des enfants pour en apprendre davantage sur l'importance des vaccins pour enfants et sur le rôle qu'ils jouent pour protéger les enfants de maladies infectieuses graves, comme la COVID-19, la rougeole et la polio. Ensemble, nous pouvons bâtir la confiance à l'égard des vaccins pour les enfants du Canada.

- Emily Gruenwoldt, présidente et directrice générale, Santé des enfants Canada

Au sujet de LaSciencedAbord

LaSciencedAbord est une initiative de l'Association canadienne des centres de sciences (ACCS) qui travaille avec un collectif de scientifiques, de chercheuses et chercheurs et de spécialistes en soins de santé et en communication sur les sciences pour transmettre les meilleures données scientifiques disponibles de façons créatives afin de mettre fin à la propagation de la désinformation sur la santé et la science.

L'Association canadienne des centres de sciences (ACCS) est un réseau national d'organisations favorisant l'apprentissage libre ou informel sur les sciences. Ces organisations comprennent, entre autres, des centres de sciences, des musées, des zoos et des aquariums. En plus de soutenir nos membres qui sont des champions de la science et de l'innovation, nous dirigeons les initiatives LaSciencedAbord et Génération Action. Ces initiatives reconnues à l'échelle nationale ainsi que notre réseau croissant de membres travaillent ensemble pour bâtir une culture florissante de la science et de l'innovation au Canada.

Au sujet de Santé des enfants Canada

Santé des enfants Canada est une association nationale au service d'organisations qui fournissent des soins aux enfants et aux jeunes dans tout le continuum des soins de santé. Nous accueillons volontiers les idées nouvelles et audacieuses en vue d'améliorer la santé et les soins des enfants et des adolescents au Canada. Nous collaborons étroitement avec nos membres pour nous assurer que les 8 millions d'enfants du Canada ne sont pas une préoccupation secondaire dans la recherche, les politiques ou la planification dans le domaine de la santé. Nos membres ont accès à des ressources éducatives sur les priorités émergentes en matière de santé des enfants, qui sont créées par des leaders en santé des enfants, pour les leaders en santé des enfants. Nous soutenons une série de réseaux nationaux de champions de la santé des enfants comprenant des professionnels de première ligne, des leaders de systèmes de santé, des chercheuses et chercheurs, des responsables des politiques et des familles partenaires. Nous nous informons mutuellement de nos défis communs liés aux systèmes de santé, de nos solutions innovatrices et de nos pratiques exemplaires et nous collaborons avec nos partenaires aux efforts de promotion des droits et intérêts des enfants.

