Colt DCS nomme Gilly Cooper au poste de vice-présidente des ressources humaines de l'entreprise





Mme Cooper dirigera le développement des fonctions RH de Colt DCS au sein de l'équipe mondiale

LONDRES, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), fournisseur mondial de solutions de centres de données « hyperscale » et pour les grandes entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gilly Cooper au poste de vice-présidente des ressources humaines (RH). Mme Cooper dirigera les fonctions RH de Colt DCS au sein de l'équipe mondiale de l'entreprise.

Le rôle de Mme Cooper en tant que vice-présidente des RH se concentrera sur plusieurs aspects clés, notamment le développement du vivier de talents de Colt DCS. Elle communiquera avec les employés à un niveau granulaire pour améliorer et faire évoluer la culture de l'entreprise tout en respectant les engagements de Colt DCS en vue d'améliorer son offre de marché auprès d'employés potentiels des centres de données.

Mme Cooper apporte plus de 25 ans d'expérience en tant que directrice des RH dans les secteurs de l'informatique, des télécommunications et des services professionnels. Mme Cooper travaillait précédemment chez Veritas Technologies, où elle exerçait les fonctions de responsable internationale des ressources humaines. À ce poste, elle dirigeait une équipe de professionnels des ressources humaines dans la région EMEA et APJ et était responsable de soutenir l'équipe de direction au cours d'une période de transformation importante dans l'histoire de l'entreprise. Mme Cooper a joué un rôle inestimable dans le développement d'une stratégie du personnel attrayante pour tous les employés de Veritas.

« Ce qui m'a attirée chez Colt DCS, c'est l'état d'esprit de l'entreprise, très axé sur les personnes, et la valeur qu'elle accorde à ses employés dans chaque pays. Cela correspond très bien à ma passion pour le développement des talents et l'extension du cycle de vie des employés. J'ai hâte de m'attaquer au projet d'expansion des équipes de Colt DCS en Europe et en Asie en recherchant les meilleurs talents du secteur des centres de données », a déclaré Mme Cooper.

Avant de rejoindre Veritas Technologies, Mme Cooper était partenaire commerciale senior internationale chez AVAYA, où elle a développé et mis en oeuvre la stratégie globale de l'entreprise en matière de ressources humaines. Son rôle englobait le coaching et la communication avec les employés et les principales parties prenantes, s'appuyant ainsi sur la motivation et la croissance afin d'obtenir les résultats commerciaux escomptés.

« Gilly est une dirigeante extrêmement impressionnante, dotée d'une compréhension approfondie de l'activité des centres de données », a déclaré Niclas Sanfridsson, PDG de Colt DCS. « Son style collaboratif correspond parfaitement à l'état d'esprit de Colt DCS, et je sais qu'elle sera un grand atout pour l'entreprise et pour notre avenir. »

À propos de Colt DCS

Colt DCS fait preuve d'une véritable excellence opérationnelle dans la provision de services de conception, de construction, de livraison et de gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous fournissons des solutions de centres de données à des clients hyperscale et de grandes entreprises à partir de 14 centres de données ultramodernes neutres par rapport aux opérateurs, répartis dans 8 villes.

Nos solutions hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à affronter les exigences de demain.

Forts de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, nous pouvons concrétiser notre vision, qui consiste à être l'opérateur de centre de données le plus fiable du marché et le plus centré sur le client. Nous plaçons la conscience environnementale au coeur de toutes nos activités, car nous voulons assurer la protection de notre planète. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et de faire de la durabilité un moteur stratégique clé. Dans le cadre de son parcours de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court terme pour réduire ses émissions, et nous travaillons à l'élaboration de nos objectifs à long terme et de notre stratégie net zéro.

