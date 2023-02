Kyoto Semiconductor annonce deux capteurs UV pour les applications de détection des UV profonds





Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Président et chef de la direction : Yoshihisa Shinya, Siège social : Fushimi-ku, Kyoto), un important fabricant de solutions de dispositifs optiques disposant de technologies de calibre mondial et offrant la qualité japonaise, a annoncé deux capteurs UV de type GaN*1 : KPDU086SU27-H11Q et KPDU086SU31-H11Q.

Les capteurs UV KPDU086SU27-H11Q et KPDU086SU31-H11Q ont été développés dans le but d'obtenir une sensibilité plus élevée que les capteurs UV conventionnels de type Si*2 afin de répondre aux besoins du marché de la détection des UV profonds*3.

Comme les capteurs UV conventionnels de type Si détectent une large gamme de longueurs d'ondes, il est courant d'utiliser un filtre pour limiter la sensibilité à la gamme des longueurs d'ondes ultraviolettes. La quantité de lumière a été atténuée en passant à travers le filtre.

Les modèles KPDU086SU27-H11Q et KPDU086SU31-H11Q nouvellement développés utilisent du GaN pour permettre une réception directe de la lumière, au niveau de la pièce du capteur réceptrice de lumière, sans utiliser de filtre car le GaN est sensible à une gamme de longueurs d'ondes spécifique de la lumière ultraviolette. Il est dorénavant possible d'obtenir une sensibilité environ trois fois supérieure aux capteurs UV de type Si. *4

De plus, les produits sont sensibles dans la gamme de longueurs d'ondes limitée aux UV-B*5 et aux UV-C*6, qui font l'objet d'une forte demande dans les rayons ultraviolets.

Les nouveaux produits peuvent être utilisés pour surveiller l'intensité de la lumière ultraviolette des lampes germicides dans les usines alimentaires, les établissements médicaux et les organismes liés à la purification de l'eau, mais aussi pour surveiller l'intensité des sources lumineuses pour la détection d'ozone.

La production en série des capteurs UV au GaN KPDU086SU27-H11Q et KPDU086SU31-H11Q devrait commencer le 28 avril 2023.

Pour plus d'informations :

https://www.kyosemi.co.jp/en/products/kpdu086su27-h11q/

https://www.kyosemi.co.jp/en/products/kpdu086su31-h11q/

*1 GaN : Nitrure de gallium, un type de semi-conducteur

*2 Si : Silicium, un type de semi-conducteur

*3 Rayons ultraviolets profonds : Rayons ultraviolets dans la gamme de longueurs d'ondes d'émission ? = 200-300 nm. Les UV-B et UV-C sont considérés comme des rayons ultraviolets profonds.

*4 Comparaison entre le KPDU086SU27-H11Q et notre capteur UV Si KPDU400F-2

https://www.kyosemi.co.jp/products/kpdu400f-2/

*5 UV-B : Rayons ultraviolets dans la gamme de longueurs d'ondes d'émission ? = 280-315 nm. Plage de longueurs d'onde de sensibilité du KPDU086SU31-H11Q

*6 UV-C : Rayons ultraviolets dans la gamme de longueurs d'ondes d'émission ? = 100-280 nm. Plage de longueurs d'onde de sensibilité du KPDU086SU27-H11Q

À propos de Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor est né en 1980 à Kyoto en tant que fabricant spécialisé dans les semi-conducteurs optiques. Les semi-conducteurs produits par la société offrent des performances et une précision exceptionnelles, ils conviennent donc parfaitement à une utilisation en transmission optique. Ils sont fabriqués de bout en bout, pré- et post-traitement inclus, grâce à la technologie de packaging unique de Kyoto Semiconductor, dans nos locaux au Japon, pour être expédiés à nos clients dans le monde entier. Kyoto Semiconductor est à la tête de l'industrie grâce à ses technologies de niveau mondial permettant de fabriquer des solutions de dispositifs optiques de qualité japonaise, et avec une attention particulière au niveau de la production.

Site Internet de la société : https://www.kyosemi.co.jp/

*Les noms de produits, noms de sociétés et noms d'organisations mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

*Tous les contenus figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de publication et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 03:35 et diffusé par :