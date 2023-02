Le KEMRI et NEC annoncent des essais sur le système de gestion de la vaccination biométrique pour les nouveau-nés au Kenya





L'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI), NEC Corporation (NEC ; TOKYO : 6701) et l'Université de Nagasaki ont développé un système de gestion de la vaccination basé sur la biométrie numérique pour les nouveau-nés au Kenya. La validation de ce système est en cours via le KEMRI avec un essai clinique qui a débuté en septembre 2022 à l'hôpital du sous-comté de Kinango à Kwale.

Le système numérique fourni par NEC, un leader dans l'intégration des technologies de l'information et des réseaux, et KEMRI, l'une des principales institutions de recherche en Afrique, gérera efficacement et de manière transparente l'historique et la planification des vaccinations en utilisant l'identification des empreintes digitales pour les nouveau-nés et la reconnaissance vocale pour les soignants.

Cette technologie marque la première fois que l'identification biométrique est utilisée dans un hôpital pour identifier les nouveau-nés au moment de la vaccination, y compris ceux immédiatement après l'accouchement (*1).

Pour donner du contexte, de nombreux enfants dans le monde continuent de perdre la vie à un très jeune âge. Rien qu'en 2020, environ 5 millions d'enfants sont morts avant d'avoir atteint leur cinquième anniversaire. En outre, environ la moitié de ces enfants de moins de cinq ans, soit 2,4 millions d'enfants, sont décédés dans les 28 jours suivant la naissance, bon nombre des décès étant considérés comme évitables (*2).

Pendant ce temps, dans certaines régions du monde, l'utilisation de la technologie numérique n'a pas progressé en raison de retards dans le développement des infrastructures électriques et de télécommunications. Dans ces régions, les services médicaux ne peuvent être enregistrés que manuellement. Dans de tels cas, les prestataires de soins de santé ne peuvent pas facilement déterminer quels services médicaux sont nécessaires pour les soignants et les enfants qui visitent leurs hôpitaux, ce qui est l'un des facteurs qui entravent les efforts visant à garantir que les enfants reçoivent les vaccins dont ils ont besoin.

Cette nouvelle technologie combine l'identification des empreintes digitales pour les enfants et la reconnaissance vocale pour les soignants afin de confirmer non seulement leur identité, mais également de gérer de manière fiable les antécédents et les calendriers de vaccination, favorisant ainsi la mise en oeuvre de vaccinations appropriées pour les nouveau-nés et les enfants au cours des 24 premiers mois de la vie. Des tests de démonstration mettant en réseau plusieurs hôpitaux vont commencer dans le but d'une introduction à grande échelle dans tout le Kenya d'ici fin 2023, et d'un déploiement plus international à l'avenir.

Les données vocales et d'empreintes digitales seront supprimées après la fin de l'essai.

