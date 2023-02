Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 7 février 2023

13 h 00

Le premier ministre présidera une réunion de travail sur les soins de santé avec les premiers ministres des provinces et des territoires du Canada. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett.