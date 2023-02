AVIS AUX MÉDIA - Assemblée annuelle de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)





OTTAWA, ON, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Environ 165 membres délégués de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) sont attendus à l'assemblée annuelle, qui aura lieu les 11 et 12 février 2023 à Toronto, à l'hôtel Delta Toronto Airport & Conference Centre au 655, chemin Dixon.

Parmi les invitées et invités, la porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d'éducation, Chandra Pasma, et la porte-parole du Parti libéral en matière d'éducation, Mitzie Hunter, s'adresseront aux membres délégués.

Les membres délégués éliront les administratrices et les administrateurs des unités locales impaires au conseil d'administration de l'AEFO ainsi que les membres qui représenteront l'AEFO au bureau et au conseil d'administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO).

D'autre part, l'AEFO remettra le prix du Mérite franco-ontarien à :

Mélanie Roy, de l'école secondaire catholique de Casselman , qui, en s'engageant auprès de la jeunesse franco-ontarienne, a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la langue française et de la culture francophone.

, qui, en s'engageant auprès de la jeunesse franco-ontarienne, a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la langue française et de la culture francophone. Nathalie Paquette , de l'école secondaire catholique Alguonquin à North Bay pour son engagement syndical exceptionnel auprès des membres de l'AEFO dans son lieu de travail.

MÉDIAS

Les médias sont priés de confirmer leur présence auprès de Mélanie Routhier Boudreau: 613-850-6410 ou [email protected]

ORDRE DU JOUR

Samedi 11 février 2023 9 h Début de l'assemblée annuelle et allocution de la présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy 9 h 30 Discours des candidates et candidats au poste de représentante ou représentant au bureau de la FEO 11 h 30 Remise du Mérite franco-ontarien à Mélanie Roy et Nathalie Paquette 13 h Discours des candidates et candidats pour les postes de représentantes et représentants au conseil d'administration de la FEO 14 h 15 Discours de Chandra Pasma, porte-parole en éducation pour le Nouveau Parti démocratique 15 h Discours de Mitzie Hunter, porte-parole en éducation pour le Parti libéral

Dimanche 12 février 2023 9 h Élections -- premier scrutin -- représentante ou représentant au bureau de la FEO

Élection des administratrices et/ou administrateurs des unités impaires au CA 9 h 45 Élections -- premier scrutin -- représentantes et représentants au conseil d'administration de la FEO

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

