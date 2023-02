CONSULTATIONS SUR LE FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF : EXO RÉPOND PRÉSENT





MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Exo se réjouit de la volonté de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, de procéder à des consultations afin d'étudier les enjeux entourant le financement structurel du transport collectif, et à y apporter une solution pérenne et réfléchie. En phase avec la ministre, exo désire continuer d'implanter ses solutions innovantes pour offrir une vraie alternative à l'automobile et améliorer le service offert aux citoyens. Ceci tout en obtenant une prévisibilité de son financement sur 5 ans.

« La réalité dans les banlieues a beaucoup évolué au cours des dernières années, alors que près de 56 % de la croissance démographique dans la région métropolitaine de Montréal a été enregistrée dans les couronnes nord et sud. Il y a clairement un besoin de financement supplémentaire prévisible et pérenne du transport collectif afin de soutenir le rythme de la croissance des familles, des commerces et de l'industrie. Un cadre budgétaire, qui prend en compte les particularités d'exo, permettrait de développer davantage son réseau d'autobus, de train et de transport adapté », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Exo contribuera activement aux discussions dans le cadre de ces consultations lancées par la ministre. Exo a l'ambition, d'offrir aux résidants des couronnes nord et sud de Montréal le transport collectif qui réponde à leurs besoins réels et est confiant que ces consultations l'en rapprocheront.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 216 lignes d'autobus et 89 lignes de transport collectif par automobile.

