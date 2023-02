Medidata distinguée par l'IDC MarketScape en tant que leader de l'évaluation des fournisseurs de solutions de surveillance des risques en R&D des sciences de la vie





Medidata, une filiale de Dassault Systèmes, a annoncé avoir été nommée Leader dans l'étude de l'IDC MarketScape intitulée «Worldwide Life Science R&D Risk-Based Monitoring Solutions 2022 Vendor Assessment (doc #US48061722)». L'étude de l'IDC MarketScape a procédé à une évaluation exhaustive des capacités de RBQM (gestion des risques qualité) de Medidata ? y compris de Medidata Detect ? qui offre aux équipes d'opérations cliniques la capacité de surveiller et d'atténuer de manière proactive les risques pouvant menacer l'intégrité des données et la sécurité des patients.

«Nous devons cette distinction attribuée par l'IDC MarketScape au succès que nos clients obtiennent grâce à l'analyse de pointe de Medidata, de Detect et de notre offre de services professionnels, a déclaré Fareed Melhem, vice-président senior, Medidata AI. Les essais cliniques sont plus rapides et contiennent beaucoup plus de données que jamais auparavant, ce qui exige un changement radical de la façon dont les équipes d'opérations cliniques et de gestion des données peuvent ? et doivent ? surveiller et analyser ces données pour en tirer des informations exploitables.»

Medidata Detect est une plateforme de surveillance de bout en bout des données et des risques qui permet aux équipes opérationnelles interfonctionnelles d'identifier, documenter, surveiller et atténuer les risques menaçant l'intégrité des données et la sécurité des patients. Les utilisateurs de Medidata Detect ont accès à des activités et à des flux de travail basés sur des rôles soutenus par des données en temps réel, des visualisations et des informations automatisées qui améliorent la planification et accroissent l'efficacité.

Comme pour toutes les solutions Medidata, les clients RBQM sont soutenus par l' équipe Medidata Professional Services ? composée d'experts reconnus possédant une expertise approfondie en essais cliniques. L'équipe procède à la mise en oeuvre rapide du système et à l'activation des clients, soutient l'amélioration des processus, la gestion du changement, la transformation de l'entreprise et joue un rôle essentiel dans la maximisation du retour sur investissement.

À propos de l'IDC MarketScape

L'évaluation des fournisseurs de l'IDC MarketScape est conçue pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthode de recherche est basée sur une notation rigoureuse fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs permettant de générer une illustration graphique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. L'IDC MarketScape fournit un cadre de référence clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TIC peuvent être comparés de manière significative. Ce cadre de référence fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des points faibles des fournisseurs actuels et potentiels.

Medidata est une filiale à 100% de Dassault Systèmes. Avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, la Société est bien positionnée pour guider la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée, en proposant la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout ? de la recherche à la commercialisation.

À propos de Medidata

Medidata, pionnière de la transformation numérique des sciences de la vie, crée de l'espoir pour des millions de patients. Medidata facilite la génération de preuves et d'informations et aide les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi que les chercheurs universitaires à accélérer la création de valeur, à réduire les risques et à optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs enregistrés de nos 2 000 clients et partenaires ont accès à la plateforme la plus fiable au monde pour le développement clinique, les données commerciales et les données réelles. Medidata, une société de Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), a son siège social à New York et possède des bureaux dans le monde entier pour répondre aux besoins de ses clients. Pour plus d'informations sur Medidata, rendez-vous sur www.medidata.com et suivez-nous @Medidata

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, «the 3DEXPERIENCE Company», est un accélérateur de progrès humain. La Société propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d'imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez le site Web: www.3ds.com

