Groupe TMX Limitée augmente le dividende de 5 % pour le faire passer à 0,87 $ par action ordinaire





TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a déclaré aujourd'hui un dividende de 0,87 $ par action ordinaire en circulation, soit une augmentation de 0,04 $ ou 5 % en regard du montant précédent de 0,83 $. Ce dividende est payable le 10 mars 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 février 2023.

« Nous sommes heureux d'annoncer une augmentation du dividende trimestriel du Groupe TMX, ce qui démontre une fois de plus la force de notre modèle d'affaires mondial diversifié et résilient, ainsi que notre capacité constante à générer des flux de trésorerie, a déclaré John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX. Pour ce qui est de l'avenir, nous nous engageons à fournir d'excellents services à notre vaste clientèle et à nos nombreuses parties prenantes partout dans le monde, à nous adapter pour répondre aux besoins changeants du marché et à mettre en oeuvre notre stratégie pour atteindre une croissance durable à long terme. »

Par les présentes, le Groupe TMX informe les actionnaires que ce dividende constitue un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.

Pour consulter les résultats du Groupe TMX pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.tmx.com/investor-relations/?lang=fr.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

