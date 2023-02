Le CMTS choisit une nouvelle destination pour présenter l'avenir des technologies de fabrication au Canada





Le CMTS, le Salon canadien des technologies de fabrication de SME qui se tiendra du 25 au 28 septembre, aura lieu au Centre des congrès de Toronto (TCC) en 2023. L'événement se déroulera entièrement dans le bâtiment Nord du TCC.

L'événement regroupera les principaux manufacturiers et experts en ingénierie du pays, et proposera des expositions présentant les derniers équipements et technologies de production. Les participants entendront les leaders et les experts techniques les plus perspicaces et innovateurs du Canada s'attaquer aux défis et aux opportunités en matière de transformation numérique, de fabrication intelligente, de résilience de la chaîne d'approvisionnement et de formation et de perfectionnement des effectifs.

« Alors que l'économie et le secteur sont sur une trajectoire de croissance pour les années à venir, il est important que le CMTS évolue de manière à se positionner favorablement pour réussir, car il continue de détenir le statut d'événement phare pour le secteur manufacturier au Canada », déclare Arjun Hajela, responsable de groupe, SME ? Événements pour le Canada. « Avec la nouvelle économie connectée à l'esprit et nos efforts continus pour optimiser l'expérience client grâce à notre programme Customer First, nous déplaçons le CMTS au Centre des congrès de Toronto. »

Hajela a déclaré que SME a travaillé avec diligence pour atténuer les problèmes de coûts et de services associés au choix d'un nouveau lieu. La continuité avec les principaux partenaires de SME permettra de s'assurer que les coûts d'emménagement et de déménagement soient neutres pour les exposants et qu'ils maintiennent un engagement continu en faveur de l'optimisation de l'ensemble de l'expérience événementielle que le CMTS 2023 promet d'offrir.

« Avec leur soutien, nous sommes ravis de construire ce nouveau CMTS 2023 revitalisé, alors que nous nous préparons pour l'avenir ! », poursuit-il.

En ce qui concerne les changements sectoriels, Bob Willig, directeur exécutif et chef de la direction de SME, a déclaré que la croissance de l'industrie manufacturière ne consiste pas seulement à adopter une technologie plus intelligente et plus rapide, mais aussi à apporter des changements lorsque le paysage mondial change.

« Au Salon canadien des technologies de fabrication, les participants découvriront comment les entreprises canadiennes adoptent déjà des changements intelligents, forment leurs effectifs et obtiennent un excellent retour sur investissement. » Et d'ajouter : « Cet événement les exposera à plusieurs disciplines clés de la fabrication intelligente qui les guideront dans leur transition d'une usine intelligente à une chaîne d'approvisionnement intelligente, et avant tout, à une main-d'oeuvre intelligente. De plus, dans le cadre de notre communauté, ils pourront discuter de leurs propres expériences avec ces innovateurs. »

Rendez-vous sur www.cmts.ca pour suivre toute l'actualité du CMTS. Les entreprises envisageant d'exposer au CMTS sont invitées à remplir le formulaire d'exposition pour figurer sur la liste prévisionnelle de l'événement.

À propos de SME

SME croit en la puissance de la technologie et de l'innovation de chacun pour faire progresser notre nation et résoudre les plus grands problèmes du monde. Depuis 90 ans, SME dirige l'écosystème de la fabrication pour faire évoluer les manufacturiers, les universitaires, les professionnels et les communautés dans lesquelles ils évoluent. Nous aidons à lancer une passerelle vers l'avenir en développant la prochaine génération de talents manufacturiers et en informant l'industrie sur les avancées technologiques qui peuvent propulser leurs opérations vers l'excellence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sme.org, et suivez @SME_MFG sur Twitter ou facebook.com/SMEmfg.

NOTE AUX RÉDACTEURS : des images haute résolution d'Arjun Hajela et des activités précédentes du CMTS sont disponibles auprès de SME.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 18:05 et diffusé par :