Esri rejoint l'Overture Maps Foundation pour contribuer à la création de données cartographiques ouvertes interopérables





Dans un monde de plus en plus numérique et automatisé, les données géospatiales jouent un rôle essentiel pour la compréhension de l'environnement physique et l'élaboration de la nouvelle génération de technologies de localisation. Pour les développeurs et les professionnels de l'analyse géospatiale, la possibilité d'accéder à des données cartographiques ouvertes fiables est un facteur essentiel pour comprendre les communautés et créer des services et des solutions innovants.

Afin de répondre à cette demande, Esri, le leader mondial de la géolocalisation, a rejoint l' Overture Maps Foundation? une collaboration cofondée par Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft et TomTom. La mission d'Overture est de créer des données cartographiques ouvertes fiables, faciles à utiliser et interopérables.

De tout temps, l'utilisation de sources cartographiques ouvertes a lancé certains défis aux développeurs et professionnels de l'analyse géospatiale. Il s'agit notamment de collecter des données complètes à partir de sources disparates, de conserver des données de qualité et d'actualité variables, de combiner des ensembles de données avec des structures différentes, de tester les données pour détecter les erreurs et les incohérences, et de permettre l'intégration avec d'autres produits cartographiques. L'Overture Maps Foundation cherche à relever ces défis en s'appuyant sur le travail d'autres projets de données ouvertes comme celui d'OpenStreetMap.

« La facilité d'accès aux informations géospatiales a nourri l'innovation de nombreuses technologies et produits, au profit d'organisations et de communautés du monde entier », a déclaré Deane Kensok, CTO d'Esri ArcGIS Content. « Esri s'engage à élargir l'accès aux données cartographiques prêtes à l'emploi et à aider la communauté géospatiale mondiale, celle qui crée la nouvelle génération d'applications et de solutions basées sur la localisation, à relever les défis de demain ».

Les membres d'Overture fourniront des données et des apports technologiques, en combinant leurs ressources pour créer des données cartographiques complètes du monde réel, précises et extensibles, et disponibles sous licence de données ouvertes. À titre de membre, Esri participera à la conservation des données ouvertes à partir de sa vaste collection d'apports communautaires réunis grâce à son Community Maps Program bien rodé, que les contributeurs ont choisi de partager comme données ouvertes.

« La mission d'Overture, qui consiste à créer les meilleures données cartographiques ouvertes possibles, comprend l'intégration de données géospatiales de haute qualité provenant des villes et des administrations locales. Dans le cadre d'une base de données mondiale, les données de ces sources qui font autorité peuvent soutenir des applications géospatiales pour des milliards d'utilisateurs finaux », a déclaré Jan Erik Solem, président d'Overture Maps Foundation et directeur technique de la cartographie chez Meta. « L'engagement de longue date d'Esri en faveur de l'ouverture des données et du soutien aux efforts en matière de cartographie de la part des gouvernements fédéraux, des gouvernements d'États et des administrations locales, en fait un excellent complément ».

Esri continuera à encourager et à favoriser le partage de données ouvertes par des sources faisant autorité, et à permettre d'intégrer ces données dans l'écosystème d'Overture de différentes façons. Cela profitera à tous les utilisateurs de données d'Overture, notamment les administrations gouvernementales et leurs administrés qui pourront accéder aux données d'Overture grâce au logiciel ArcGIS d'Esri et à d'autres services.

« Esri a un passé de longue date en matière de collecte et de conservation de données géospatiales provenant de sources autorisées et communautaires permettant un grand nombre de cas d'utilisation », a déclaré Michael Kopenec, directeur général d'AWS Geospatial. « Auparavant partenaire cartographique très apprécié d'Amazon Location Service, nous sommes heureux d'accueillir Esri en tant que membre de l'Overture Maps Foundation, où son équipe saura apporter sa précieuse expérience au projet et accélérer la transmission de données cartographiques de haute qualité aux développeurs ».

Pour en savoir plus sur le rôle d'Esri dans l'écosystème de données ouvertes d' Overture Maps Foundation, rendez-vous sur le site esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-living-atlas/announcements/esri-joins-overture-maps-foundation/.

