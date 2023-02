Les revenus d'exploitation de GWM en 2022 dépassent 137,3 milliards de CNY





BAODING, Chine, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 2 février, GWM a publié l'estimation préliminaire des bénéfices pour 2022 : GWM a atteint un niveau record de revenus d'exploitation. Avec 137 351 milliards de CNY en 2022, il a dépassé les 100 milliards de CNY pour la quatrième année, tandis que les 8 279 milliards de CNY du résultat net imputable aux actionnaires affichent une hausse de 23,09 % sur un an.

Dans l'environnement complexe et en constante évolution de 2022, GWM a encore atteint des sommets inégalés en matière de revenus et de ventes à l'étranger, une croissance substantielle des bénéfices, une optimisation continue de la gamme de produits et une sophistication de la marque, tout en maintenant une tendance durable et saine.

Les ventes de GWM à l'étranger ont également atteint un niveau record. Les 173 200 unités vendues à l'étranger en 2022 affichent une hausse de 21,28 % sur un an. La stratégie de marque mondiale « ONE GWM » annoncée en 2022 continuera de promouvoir l'expansion de son marché mondial.

En 2022, l'amélioration de la gamme de produits et l'augmentation de la valeur de la marque sont remarquables. Le prix moyen par unité de 128 700 CNY affiche une augmentation de 20,8 % par rapport à l'année précédente, avec un ratio des ventes de modèles de plus de 200 000 CNY qui a grimpé à 15,27 %. Le taux de pénétration des modèles intelligents a atteint 86,17 %.

L'excellence de la gamme de produits s'explique par la continuité des investissements dans une forte R&D dans le domaine des technologies. En vertu du vieux principe de surinvestissement dans la R&D, GWM vise à atteindre la propriété complète de la technologie de base. GWM continuera de consolider la véritable force de sa technologie pour construire un écosystème forestier plus solide et injecter les technologies intelligentes et à énergie nouvelle dans un plus grand nombre de modèles.

Dans le domaine des énergies nouvelles, GWM a continué à faire progresser les technologies purement électriques, hybrides et de l'hydrogène, a introduit la première mise à niveau de la technologie hybride dédiée (DHT) intelligente, et a lancé plus de 10 produits à énergie nouvelle tels que le HAVAL H6 PHEV, le WEY Coffee 01, et quelques nouveaux modèles de ORA. Comme l'intelligence d'accélération dans le domaine en 2022, les ventes de véhicules équipés de Coffee Intelligence ont dépassé 200 000 unités, et le kilométrage cumulé du système de conduite assistée Coffee Intelligence a excédé 25 millions de kilomètres.

En 2023, en mettant davantage l'accent sur les principaux canaux du marché automobile, GWM sera plus centré sur l'utilisateur pour répondre directement à ses besoins grâce à un renouvellement complet. Plus de 10 produits à énergie nouvelle devraient être lancés tout au long de l'année.

GWM continuera de promouvoir la transformation du système de commercialisation, en accordant une plus grande importance aux ressources supérieures et en renforçant la coordination stratégique. Notamment en termes de stratégie de marque, le constructeur chinois approfondira « ONE GWM » pour un remodelage complet. En 2023, l'entreprise continuera de s'appuyer sur la technologie pour améliorer constamment la force des produits, et stimuler l'efficacité du système grâce à l'innovation, en s'efforçant d'atteindre l'objectif annuel de vente de 1,6 million d'unités.

