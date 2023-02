Bureau d'accélération de projets - Alliance entre le ministère de la Famille et les partenaires du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance





QUÉBEC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en collaboration avec les principaux partenaires associatifs qui participent à la création de places dans les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE), est fière d'annoncer la mise sur pied du Bureau d'accélération de projets.

Le Bureau, qui émane d'une collaboration étroite entre les principaux partenaires associatifs et le ministère de la Famille (Ministère), a pour mandat principal d'accélérer le développement des projets de création de places en SGEE. Depuis longtemps, les partenaires du Ministère demandent qu'une instance décisionnelle de la sorte voie le jour. Grâce à sa mise sur pied, il sera possible d'agir rapidement et de façon exécutoire pour régler les cas soulevés directement par les partenaires.

Le Bureau réunira à la fois le service de garde qui fait face à une problématique, son association représentative le cas échéant, et les membres de la fonction publique qui prennent les décisions administratives.

Le Bureau se réunira dès le mois de février 2023 pour étudier ses premiers dossiers. Sa mise sur pied s'inscrit dans une démarche plus large d'allégement supplémentaire des étapes à suivre pour tous les projets de création de places en service de garde.

Citations :

« Nous avons la responsabilité de mener à terme le plus grand chantier de l'histoire du ministère de la Famille. Déjà, nos efforts portent leurs fruits puisque nous venons de connaître l'année la plus productive depuis 20 ans en matière de création de places. Or, près de 30 000 places sont en voie de création et nous devons livrer la marchandise. Grâce à l'expérience et aux connaissances des partenaires, nous pourrons agir afin d'accélérer le plus grand nombre de projets. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.

« La mise en place de ce mécanisme fait écho à une proposition de l'AQCPE et nous saluons la rapidité avec laquelle Mme Roy y a adhéré. Nous serons assurément présents aux travaux et sommes prêts à apporter notre contribution pour que les problèmes soient réglés avec diligence et que les CPE puissent créer rapidement les places attendues. »

Hélène Gosselin, présidente de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)

« Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) salue la volonté ferme de la ministre de la Famille de vouloir diminuer les irritants liés à la création de places dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Nous sommes convaincus que le Bureau d'accélération des projets permettra d'analyser clairement les difficultés auxquelles font face les groupes promoteurs dans leurs projets de création de places et de faire connaître les solutions trouvées pour que celles-ci soient ensuite partagées avec l'ensemble du réseau. »

Francine Lessard, présidente du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance

« Nous saluons l'initiative de la ministre de la Famille concernant la mise sur pied du Bureau d'accélération de projets ainsi que son souci de transparence en ce qui a trait à la diffusion de l'information sur le réseau des services de garde au Québec à l'aide du tableau de bord. Le RGPQ est prêt à travailler en étroite collaboration avec les partenaires afin de convenir de modalités souples et propres à l'atteinte des objectifs fixés. Nous partageons l'objectif de la ministre, soit celui d'offrir une place subventionnée pour chaque enfant. À cet effet, nous l'enjoignons à mettre en place toutes les conditions requises (financement adéquat, souplesse administrative, information pertinente) pour répondre le plus rapidement possible à la demande des parents, et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Mario Ranallo, président du Rassemblement des garderies privées du Québec

« L'Association des garderies privées du Québec salue l'initiative de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, visant à permettre l'accélération des projets de création de places en services de garde. Cette mesure facilitera considérablement la tâche déjà lourde des promoteurs. De plus, elle fera en sorte que des enfants pourront utiliser ces places plus rapidement, et ce, au grand bonheur de leurs parents. »

Samir Alahmad, président de l'Association des garderies privées du Québec

Faits saillants :

Le Grand chantier pour les familles, lancé en octobre 2021, prévoit la création de 37 000 places en services de garde subventionnés.

chantier pour les familles, lancé en octobre 2021, prévoit la création de 37 000 places en services de garde subventionnés. En date du 31 décembre 2022, 29 668 places sont en voie d'être créées et 7 688 ont été créées depuis le lancement du Grand chantier.

En décembre 2022, le ministère de la Famille a complété une consultation de ses partenaires pour déterminer les manières d'améliorer les règles administratives qu'il détermine, dans le but d'accélérer le développement des projets.

Le Ministère a analysé les commentaires reçus et les changements apportés aux règles administratives entreront graduellement en vigueur au cours des prochains mois.

Liens connexes :

Ministère de la Famille

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://www.youtube.com/user/mfaquebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 14:00 et diffusé par :