Nouvel An chinois 2023 ! La visite des pandas à Chengdu pour le Nouvel An devient populaire dans le monde entier

CHENGDU, Chine, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Nouvel An chinois 2023, afin de promouvoir le tourisme culturel à Chengdu et de favoriser la reprise du tourisme entrant à Chengdu, en Chine, des visites de pandas pour le Nouvel An ont été organisées par GoChengdu sous la direction du Bureau de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Chengdu. Cet événement permettra de promouvoir la culture traditionnelle du Nouvel An à la manière de Chengdu dans le monde entier, et de stimuler l'engouement pour le Nouvel An chinois et encourager les visiteurs chinois et étrangers à se rendre à Chengdu.

Pendant sept jours consécutifs, de la veille du Nouvel An chinois au sixième jour, les événements en ligne et hors ligne liés à la visite des pandas pour le Nouvel An ont attiré l'attention de nombreux internautes du monde entier. Sun Congbin a déclaré vouloir se rendre en famille à Chengdu, afin de voir les pandas de près et de goûter à la cuisine locale.

Dans le cadre du programme de promotion internationale du tourisme à Chengdu en 2023, la visite des pandas à l'occasion du Nouvel An a tiré parti de la plateforme sociale étrangère pour franchir les limites géographiques et a habilement conjugué la promotion ciblée à l'étranger de la culture urbaine et du tourisme à Chengdu avec la communication à l'étranger de la culture traditionnelle.

Le panda, qui incarne l'amitié, établit des liens d'intégration culturelle et interagit avec 37 villes jumelées internationales sur les 6 continents. Sur Twitter, des messages relatifs à la visite des pandas au Nouvel An ont été relayés par des comptes officiels tels que ceux de Jeonju, en Corée du Sud, de l'office du tourisme de Lubljana, de l'office des sports de la ville de Gomeli, de l'office du tourisme chinois de Los Angeles, du centre culturel chinois de Madrid et de l'institut Confucius de Montpelier.

Au cours des festivités du Nouvel An, GoChengdu a organisé la visite des pandas à Paris, en France, à Francfort, en Allemagne, à Singapour, au Cap, en Afrique du Sud, à Budapest, en Hongrie, et à Rome, en Italie, afin de promouvoir la culture Tianfu.

La liste des lauréats du concours de connaissances sur le Nouvel An chinois a été publiée. Veuillez consulter les informations sur le site officiel de l'organisateur de l'événement (www.gochengdu.cn/en.)

