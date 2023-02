LE MINISTRE ANDRÉ LAMONTAGNE ENTAME SA 4E TOURNÉE NATIONALE AUPRÈS DES PARTENAIRES DE LA POLITIQUE BIOALIMENTAIRE 2018-2025





QUÉBEC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, entame aujourd'hui une série de 14 rencontres avec les partenaires de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, afin de poursuivre le chantier du gouvernement du Québec visant une plus grande autonomie alimentaire durable.

Ces rencontres sont une occasion unique pour le gouvernement d'être à l'écoute des préoccupations et des défis de l'ensemble des filières du secteur agroalimentaire au Québec. Elles permettent également de présenter les priorités de chaque secteur ainsi que les diverses actions contribuant à l'économie du Québec et de ses régions.

Ces rendez-vous convergeront vers la quatrième rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire, qui se tiendra le printemps prochain sur le thème Fiers d'alimenter l'économie durable du Québec.

Rappelons que l'engagement des partenaires dans l'atteinte des objectifs communs de la Politique bioalimentaire est aussi un atout pour faire face aux défis du secteur bioalimentaire. La concertation est un levier important pour développer l'autonomie alimentaire du Québec ainsi qu'un secteur prospère, durable, ancré sur le territoire et axé sur l'amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois.

« L'important exercice de concertation que nous commençons aujourd'hui mettra la table à la rencontre annuelle des partenaires, un événement attendu par l'industrie qui nous offre l'occasion de présenter l'état d'avancement de la Politique bioalimentaire, laquelle vise une plus grande autonomie alimentaire durable au Québec. Cette année en particulier, notre souhait est de faire la promotion d'initiatives innovantes qui sont à la source d'un accroissement de la productivité et de la compétitivité au sein des différents secteurs. Nous souhaitons également mettre en lumière la force vive de nos jeunes, qui contribuent activement à notre dynamisme économique et à la vitalité de l'ensemble de nos régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

La Politique bioalimentaire 2018-2025, avec sa vision Alimenter notre monde , incarne cette ambition d'une plus grande autonomie alimentaire du Québec qui soit durable et responsable.

, incarne cette ambition d'une plus grande autonomie alimentaire du Québec qui soit durable et responsable. Sa mise en oeuvre a une portée gouvernementale et elle repose sur la mobilisation et l'engagement d'un ensemble de partenaires bioalimentaires, incluant nos régions ainsi que la société civile.

L'engagement dans l'action des partenaires est déterminant pour centrer les priorités et les actions en fonction de l'autonomie alimentaire et de l'économie durable du Québec.

À l'occasion de sa tournée nationale, le ministre rencontrera les 14 secteurs suivants :

Acériculture Pêches et aquaculture Maraîcher-fruitier Biologique Tertiaire Laitier Bovins-ovins Grandes cultures Productions de créneau Territoires Horticulture ornementale Consommateurs Volailles et oeufs Porcs

La rencontre annuelle réunit chaque année plus de 250 partenaires engagés dans la mise en oeuvre de la Politique bioalimentaire. C'est l'occasion de communiquer le bilan annuel des actions et d'échanger sur les priorités pour la prochaine année. Cette rencontre permet également de présenter l'état d'avancement des cibles à atteindre pour l'année 2025.

Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde

