Le gouvernement du Canada investit dans un système de surveillance des océans de calibre mondial pour améliorer la protection des océans du Canada pour les prochaines générations





OTTAWA, ON, le 6 févr. 2023 /CNW/ - La science de l'observation des océans peut contribuer à sauver des vies, à protéger nos eaux et nos écosystèmes, et à faire croître notre économie. Le gouvernement du Canada travaille avec la communauté des sciences océaniques pour recueillir, et transmettre des renseignements et des données océaniques, qui sont nécessaires pour garder nos zones marines et côtières propres et sécuritaires pour des générations.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé l'octroi de 46,5 millions de dollars sur cinq ans à Ocean Networks Canada, une initiative de l'Université de Victoria, pour améliorer son système de surveillance des océans de calibre mondial. Financée dans le cadre du Plan de protection des océans, cette recherche aide à fournir des données ouvertes en temps réel permettant de mieux comprendre l'évolution des océans.

Ocean Networks Canada appuie un réseau d'observatoires océaniques côtiers et en haute mer, qui recueillent des données pour surveiller les changements océaniques, notamment les répercussions climatiques et le bruit sous-marin sur les trois côtes. Il appuie également les efforts de surveillance des radars océanographiques et des bouées océanographiques, qui fournissent des renseignements en temps réel sur les vagues et les courants de surface, ce qui aide à surveiller les conditions océaniques et à se préparer aux événements extrêmes. L'investissement annoncé aujourd'hui aide le Canada à continuer de recueillir les données nécessaires pour protéger ses écosystèmes, favoriser la sécurité de la navigation, et éclairer la planification de l'intervention en cas d'urgence.

Ce projet incarne l'esprit du Plan de protection des océans du Canada. Il rassemble les meilleurs avis, connaissances et outils scientifiques, visant à protéger nos océans et les écosystèmes, ainsi que les communautés qui en dépendent. Ensemble, nous travaillons à garder nos océans et nos côtes en bonne santé, afin de garantir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Les sciences océaniques sont essentielles pour protéger nos océans et nos voies navigables, et pour garantir leur utilisation durable. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à recueillir les renseignements nécessaires pour protéger nos eaux, ainsi que l'abondance et la diversité des écosystèmes et de la vie marine qu'elles abritent. Le Canada continue d'être un chef de file en sciences océaniques pour notre environnement aquatique et notre économie bleue. Les sciences océaniques et la surveillance sont un investissement judicieux en matière de protection des océans. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, notre gouvernement continue d'investir dans la recherche scientifique et la technologie, et collabore avec des organismes tels que Ocean Networks Canada, ainsi que les collectivités autochtones et côtières, et les appuie pour mieux comprendre comment protéger les écosystèmes côtiers. Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous élargissons les mesures visant à protéger et à restaurer les écosystèmes vulnérables partout au pays. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Ocean Networks Canada s'est engagé à appuyer le Plan de protection des océans du Canada grâce à ses innovations de calibre mondial dans la technologie d'observation des océans, les données ouvertes et les produits de données. Notre culture d'innovation et de partenariat rassemble les recherches scientifiques et les connaissances autochtones, afin de faire avancer les objectifs du Plan et de fournir les outils nécessaires, en vue de relever le plus grand défi auquel font face aujourd'hui l'océan et la planète - les changements climatiques. »

Kate Moran, présidente-directrice générale, Ocean Networks Canada de l'Université de Victoria

« À l'Université de Victoria, nous nous efforçons d'aider et d'habiliter les personnes à vivre de façon plus durable, et d'améliorer le bien-être des communautés et de notre planète. Ocean Networks Canada est un catalyseur important de ces efforts, en aidant la société à comprendre l'interconnectivité de la vie, des océans, et de la planète. Ensemble, en faisant progresser les mesures de lutte contre les changements climatiques à l'échelle locale et mondiale, les droits des peuples autochtones, la justice sociale et l'équité, la santé et le mieux-être, nous collaborons pour assurer un avenir plus sain et résilient, qui préserve le bien-être de notre région, et de toute vie sur notre planète. »

Kevin Hall, président et vice-chancelier, Université de Victoria

Faits en bref

Ocean Networks Canada a été mis sur pied en 2007 par l'Université de Victoria et exploite plusieurs observatoires océaniques de calibre mondial sur les côtes est, ouest et arctique du Canada.

et exploite plusieurs observatoires océaniques de calibre mondial sur les côtes est, ouest et arctique du Canada. Les infrastructures terrestres, côtières et hauturières de Ocean Networks Canada génèrent de longues séries de données en temps réel et de haute qualité qui sont accessibles sur le portail de gestion des données en ligne, Oceans 3.0.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2022 visant à fournir 2 milliards de dollars sur neuf ans pour renouveler le Plan de protection des océans du Canada, et étendre ses activités à de nouveaux domaines.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi 3,5 milliards de dollars dans le Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

