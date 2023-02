Services financiers Innovation CIBC annonce des changements à la direction





Le groupe Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Usher au poste de premier vice-président, Services financiers Innovation; président et directeur gestionnaire général, Services financiers Innovation CIBC, à compter du 28 février 2023. M. Usher succédera ainsi à Mark McQueen, qui part pour entamer le prochain chapitre de sa carrière.

Sous la direction de Mark McQueen, Services financiers Innovation CIBC est devenu un important fournisseur de services financiers aux entrepreneurs et aux investisseurs de l'économie nord-américaine de l'innovation. Mark et son équipe ont mis sur pied Services financiers Innovation CIBC qui compte aujourd'hui jusqu'à 14 bureaux à l'échelle mondiale. Ils ont joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de notre stratégie focalisée sur le client et dans le positionnement de ce groupe pour l'avenir.

« La grande passion de Mark pour son travail laisse une marque indélébile sur les nombreux clients qu'il a accompagnés dans la réalisation de leurs ambitions, a déclaré Jon Hountalas, chef de groupe, Services bancaires canadiens. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles aventures. »

Mark Usher s'est joint à la Banque CIBC à la suite de l'acquisition de Wellington Financial en 2018, où il a été un membre clé de l'équipe de leadership et a joué un rôle déterminant dans l'expansion des activités de Services financiers Innovation. Il compte plus de 25 années d'expérience en services financiers et en économie de l'innovation, et entretient de solides relations avec de nombreux clients de la Banque CIBC et des parties intéressées du secteur.

« Mark a fait ses preuves et s'est imposé comme un leader dévoué et focalisé sur le client, et il est bien placé pour continuer à faire croître nos activités dans l'écosystème de l'innovation des deux côtés de la frontière », a ajouté M. Hountalas.

« J'ai hâte de travailler avec notre équipe pour aider nos clients à réaliser leurs ambitions dans l'écosystème de l'innovation, a indiqué M. Usher. Nous sommes fiers des relations que nous avons établies ensemble au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis que la Banque CIBC et Wellington Financial se sont réunies, et toute notre équipe s'engage à répondre aux besoins de nos clients à mesure que nous allons de l'avant. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

