LE REFROIDISSEUR À THERMOPOMPE À INVERSION DE LG MAINTENANT EN VENTE AU CANADA





Le système novateur de refroidisseur à thermopompe à inversion de LG offre une efficacité et une flexibilité supérieures

TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada est heureuse d'annoncer que le refroidisseur à thermopompe à spirale à inversion de LG (ISHPC) est maintenant en vente au Canada. Présenté l'année dernière à l'Expo AHR 2022, ce refroidisseur à thermopompe à inversion hautement efficace offre de nouveaux niveaux de performance et d'efficacité dans la catégorie des refroidisseurs à thermopompe refroidis à l'air.

Puisque le marché canadien progresse sur la voie de la décarbonisation et de la durabilité, les systèmes de CVC ont besoin de technologies qui ne dépendent pas des combustibles fossiles. LG élève la barre en matière de refroidisseurs refroidis à l'air grâce à des caractéristiques de haute performance; la capacité de refroidissement et les plages de chauffage à basse température ambiante fournissent aux ingénieurs du bâtiment une solution flexible, rentable et de bonne taille pour le chauffage et le refroidissement par thermopompe à air.

Les modules de l'ISHPC de LG vont de 17 à 60 tonnes. L'appareil fonctionne à 100 % de sa capacité de chauffage nominale jusqu'à une température extérieure de 0 °C lorsque la température de l'eau de sortie est de 45 °C, et à 60 % à une température extérieure de -25 °C, lorsque la température de l'eau de sortie est de 35 °C.

La performance du nouveau refroidisseur de LG est conforme à la norme AHRI 550/590 et ses niveaux sonores, à la norme AHRI 370. LG démontre ainsi sa volonté d'agir comme chef de file en matière de valeur intégrée à charge partielle (VICP), de niveau sonore et de performances de chauffage à basse température ambiante.

L'ISHPC de LG offre une performance de chauffage efficace et silencieuse, à basse température ambiante. Dans un contexte d'électrification croissante, les performances de chauffage élevé à basse température ambiante (jusqu'à -30 °C) du nouveau ISHPC de LG constituent une solution technique viable qui répond aux besoins de chauffage de l'eau et qui soutient une stratégie de réduction du carbone.

Grâce à une conception modulaire indépendante du système qui permet de réduire la taille de chaque circuit de réfrigérant indépendant, l'ISHPC de LG est redondant en interne, ce qui amoindrit l'incidence des temps d'arrêt du compresseur. Par rapport aux systèmes étagés conventionnels, l'ISHPC de LG adapte la capacité requise en fonction de la charge grâce à la conception à vitesse variable du système, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

Les commandes internes du nouvel ISHPC possèdent une conception qui permet de raccorder jusqu'à cinq cadres et de les commander comme un seul. Plusieurs systèmes peuvent être gérés par des systèmes immotiques, ce qui offre un éventail presque illimité d'options de configuration pour répondre aux besoins uniques des projets.

LG Electronics Canada s'est engagée à offrir aux Canadiens des technologies novatrices pour une vie meilleure. Le refroidisseur à thermopompe à spirale à inversion, qui a été conçu de façon à être novateur, performant et efficace, est maintenant en vente au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'ISHPC, veuillez consulter le site https://www.lg.com/ca_en/business/air-solution.

Le refroidisseur à thermopompe à spirale à inversion de LG sera présenté à l'Expo AHR 2023, du 6 au 8 février 2023. Veuillez visiter le kiosque de LG Electronics (C6509).

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

