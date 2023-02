Il faut encourager davantage la population ontarienne à épargner pour la retraite





TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Selon un sondage récent commandé par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), 88 % des répondants estiment qu'il faut encourager davantage la population à épargner pour la retraite, tandis que 60 % d'entre eux estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles sur les retraites.

«?Épargner pour la retraite n'est généralement pas une priorité dans nos réflexions face à tous les enjeux de la vie quotidienne, en particulier pour ceux qui commencent tout juste leur carrière?», explique Caroline Blouin, vice-présidente directrice, régimes de retraite, de l'ARSF. «?En tant qu'autorité de réglementation des régimes de retraite en Ontario, nous voulons vous aider à comprendre comment la participation à un régime de retraite peut être bénéfique à votre famille et à vous-même. Les régimes de retraite peuvent vous aider concrètement à épargner pour l'avenir. »

Selon ce même sondage de l'ARSF, 78 % des répondants se sont affiliés à leur régime de retraite dès qu'ils ont commencé à travailler pour leur employeur, et 64 % indiquent cotiser le montant maximum admissible à une cotisation de contrepartie. Toutefois, 49 % des répondants admettent en savoir plus sur leur émission de télé préférée que sur le fonctionnement de leur régime de retraite.

«?Compte tenu de la situation économique actuelle, il est aujourd'hui primordial de dialoguer avec votre employeur ou votre syndicat afin de mieux comprendre votre régime de retraite et votre droit à pension?», ajoute Mme Blouin. «?Vous pourriez être à la retraite un tiers de votre vie. Nous espérons que les Ontariennes et Ontariens comprennent la valeur d'un régime de retraite ainsi que les avantages de commencer à épargner tôt pour atteindre leurs objectifs financiers. »

Afin de mieux sensibiliser la population à l'importance de l'épargne et aux avantages des régimes de retraite d'employeurs, l'ARSF organise sa première Journée annuelle de sensibilisation à la retraite le 16 février 2023. Nous recommandons à tous les Ontariens de prendre quelques minutes ce jour-là pour passer le mot et discuter de la planification de la retraite en famille, entre amis et avec leurs collègues.

Si vous avez un régime de retraite, déterminez de quel type de régime il s'agit et, dans la mesure du possible, agissez pour augmenter vos cotisations si cela vous semble conforme à vos projets. L'essentiel est de trouver un équilibre entre bien vivre aujourd'hui et planifier pour demain. Si vous n'avez pas de régime, envisagez de faire de l'affiliation à un régime de retraite ou d'épargne-retraite un de vos critères de recherche d'emploi. Si vous commencez un nouvel emploi, demandez à votre employeur s'il offre un régime de retraite ou d'épargne-retraite. Votre avenir vous remerciera d'avoir décidé d'agir maintenant. Selon notre sondage, six personnes sur dix pensent que le bon moment pour commencer à épargner est dans la vingtaine et qu'un régime de retraite d'employeur apporte de la tranquillité d'esprit pour l'avenir.

Voici quelques autres résultats du sondage de l'ARSF :

Dans l'ensemble, un tiers des répondants (36 %) ont pris leur retraite ou prévoient le faire avant 65 ans contre un quart (27 %) à 65 ans, tandis que moins d'un quart (12 %) estiment qu'ils ne pourront jamais prendre leur retraite.





Plus de la moitié des répondants (56 %) savent combien ils doivent épargner pour avoir une retraite confortable.





La majorité des répondants (80 %) ont un plan pour la retraite.





Six répondants sur dix (61 %) pensent que le bon moment pour commencer à épargner est dans la vingtaine.





Le nombre de répondants indiquant avoir un régime de retraite de l'employeur (48 %) est quasiment identique au nombre de répondants qui n'ont pas accès à un tel régime (47 %).





Les trois principaux avantages d'un régime de retraite de l'employeur cités par les répondants sont : les employeurs cotisent au régime de retraite (63 %), ce genre de régime apporte de la tranquillité d'esprit pour l'avenir (61 %) et il permet aux participants d'épargner régulièrement (58 %).

Le sondage a été réalisé du 11 au 27 novembre 2022 auprès d'un échantillon de 1 028 personnes dans toute la province.

L'ARSF poursuit son travail au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants aux régimes de retraite, en vue d'assurer la sécurité, l'équité et des choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

