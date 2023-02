Une fonction publique en pleine transformation





Des actions concrètes pour favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion au sein du personnel de Ville-Marie

MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Soucieux d'être un employeur exemplaire en matière de diversité et d'inclusion, l'arrondissement de Ville-Marie est fier de souligner la création de son Plan pour l'équité, la diversité et l'inclusion en emploi 2022-2024, le tout premier plan d'action EDI pour un arrondissement de Montréal. Élaboré par et pour le personnel, celui-ci a pour objectif d'assurer un milieu de travail inclusif et représentatif, et de valoriser les talents de Ville-Marie.

Un processus rassembleur

La co-création du Plan EDI, une priorité pour la direction de Ville-Marie, a impliqué le comité équité, diversité et inclusion de l'Arrondissement ainsi que des personnes expertes dont Mme Bochra Manaï, commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques à la Ville de Montréal.

Pour ce faire, le comité EDI, formé de membres du personnel volontaires issus de la diversité, et les personnes expertes ont participé à l'idéation des actions ainsi qu'à la hiérarchisation des initiatives. Au final, 119 propositions de mesures concrètes résumées en 33 actions et 6 priorités ont été établies afin de répondre aux enjeux identifiés dans les diverses étapes du cycle de vie professionnel.

En plus des priorités établies, le plan trace un portrait du contexte et des défis actuels, décrit le processus rassembleur qui a mené à son élaboration et propose des stratégies et des actions concrètes pour assurer l'inclusion en emploi et lutter contre le racisme et les discriminations.

« Je suis très fière du chemin parcouru par l'arrondissement Ville-Marie au niveau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, car il s'agit avant tout de reconnaître et valoriser les humains au sein de l'organisation. De nous assurer que chaque personne travaillant à Ville-Marie s'y sente bien comme elle est et aussi d'être aligné à la réalité de la population que nous servons » explique Marion Angely, cheffe de division des ressources humaines à l'arrondissement de Ville-Marie et instigatrice de la démarche.

Contribuer à façonner une fonction publique représentative de la population

Afin d'assurer une cohérence avec la vision globale établie par la Ville de Montréal, le projet de Ville-Marie s'inscrit en continuité avec le travail entamé par l'organisation à travers le Plan directeur pour la diversité et l'inclusion en emploi 2021-2023 de la Ville de Montréal, le Plan d'action solidarité, équité et inclusion de la Ville 2021-2025, et le Plan stratégique Montréal 2030.

« L'adoption de ce plan témoigne de l'engagement de l'arrondissement de Ville-Marie à garantir et valoriser l'équité, la diversité et l'inclusion en emploi. Son élaboration est le fruit du travail d'équipe des membres du personnel, combiné à leur expertise et à leur implication. Il s'agit d'un plan historique, puisque l'arrondissement de Ville-Marie est le premier à adopter un plan local visant la mise en oeuvre de mesures concrètes pour assurer des milieux de travail inclusifs. Pour nous, c'est un devoir d'exemplarité et nous sommes fiers que Ville-Marie ouvre la voie avec l'adoption de ce plan », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

L'objectif est de refléter la diversité de la population au sein du personnel de l'organisation municipale et lutter contre le racisme et les discriminations systémiques. Conscient que la réussite passe par l'intégration socioprofessionnelle, l'Arrondissement travaille à être un employeur responsable en matière de recrutement et d'inclusion en emploi en mettant à profit la richesse de la diversité des talents et, ainsi, optimiser ses services et mieux répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens, des organismes et des entreprises.

Complément d'informations : https://bit.ly/3FIrzrr

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 11:02 et diffusé par :